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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۵

فعالیت ۵ مزرعه پرورش شتر مرغ در تفتان

فعالیت ۵ مزرعه پرورش شتر مرغ در تفتان

زاهدان- مدیر جهاد کشاورزی تفتان، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون، ۵ مزرعه پرورش شتر مرغ در حوزه استحفاظی این شهرستان در سیستان و بلوچستان راه اندازی شده است.

فضل الله کردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تولید گوشت مورد نیاز، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون با مشارکت بهره برداران، ۵ مزرعه پرورش شتر مرغ در شهرستان راه اندازی شده است.

وی ظرفیت این واحدها را بالغ بر ۶۰۰ شترمرغ اعلام و افزود: پیش بینی می‌شود سالیانه ۲۵ تن گوشت شتر مرغ در تفتان تولید و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفتان ادامه داد: برای راه‌اندازی این مزارع پرورش، ۲۴ میلیارد ریال از محل آورده شخصی و کمک‌های بلاعوض سازمان جهاد کشاورزی به هزینه صرف شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بهره گیری از پر، استخوان، پوست و غیره شتر مرغ در صنایع مختلف، بر حمایت از راه اندازی صنایع تبدیلی در این منطقه تاکید کرد.

کد مطلب 5648081

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