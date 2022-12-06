فعالیت ۵ مزرعه پرورش شتر مرغ در تفتان

‌فضل الله کردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تولید گوشت مورد نیاز، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون با مشارکت بهره برداران، ۵ مزرعه پرورش شتر مرغ در شهرستان راه اندازی شده است.

وی ظرفیت این واحدها را بالغ بر ۶۰۰ شترمرغ اعلام و افزود: پیش بینی می‌شود سالیانه ۲۵ تن گوشت شتر مرغ در تفتان تولید و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفتان ادامه داد: برای راه‌اندازی این مزارع پرورش، ۲۴ میلیارد ریال از محل آورده شخصی و کمک‌های بلاعوض سازمان جهاد کشاورزی به هزینه صرف شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بهره گیری از پر، استخوان، پوست و غیره شتر مرغ در صنایع مختلف، بر حمایت از راه اندازی صنایع تبدیلی در این منطقه تاکید کرد.