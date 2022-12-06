کتاب تصویری «نورمن این کارو نکرده» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب تصویری «نورمن این کارو نکرده» به نویسندگی و تصویرگری رایان تی. هیگینز و ترجمه امیرعلی خلج با تصاویری آموزنده درباره پیچیدگی احساسات در دوستی‌ها و پذیرش تغییرات، به‌تازگی توسط انتشارات سیمای شرق منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب یکی از عناوین کتاب‌های زرافه (دپارتمان کودک و نوجوان انتشارات سیمای شرق)، برای گروه سنی بالای سه سال است.

این‌کتاب از جمله کتاب‌های پرفروش نیوورک تایمز توسط رایان تی. هیگینز نوشته و تصویرگری شده است. او از جمله نویسندگان و تصویرگران شناخته شده آمریکایی است و تاکنون مجموعه کتاب‌ها و آثار متعددی از وی چاپ و منتشر شده است.

نویسنده در این کتاب تلاش دارد تا با زبانی طنز و تصاویری جذاب داستانی درباره دوستی برای بچه‌ها تعریف کند. «نورمن» شخصیت اصلی این داستان، یک جوجه‌تیغی است و میلی‌ویلی یک درخت است. نورمن و میلی‌ویلی بهترین دوستان هم هستند. تا اینکه اتفاقی می‌افتد و این دوستی دچار تغییراتی می‌شود….

«نورمن این کارو نکرده» در مورد احساس حسادت در بین دو دوست است و با وجود آنکه این موضوع در کتاب‌های متعددی پرداخته شده است، اما در این داستان تلاش شده تا از بُعد تازه‌ای به آن نگاه شود. تصویرسازی این کتاب برای کودکان و حتی بزرگسالان جذاب است و با توجه به سبک خاصش برخی آن را مانند کتاب‌های کمیک می‌دانند.

در خلاصه داستان این کتاب آمده است: نورمن با درختی دوست می‌شود، سپس جوانه‌ای در همان نزدیکی رشد می‌کند و نورمن نگران است که جوانه و درخت به هم نزدیکتر شوند. اما وقتی جوانه بزرگ‌تر می‌شود، نورمن در دوستی خود احساس خطر می‌کند و دست به انجام کاری می‌زند اما….

رایان تی. هیگینز نویسنده و تصویرگر «نورمن این کارو نکرده» در سال ۱۹۸۳ در آمریکا به دنیا آمده است. در بیوگرافی‌هایی که از این نویسنده وجود دارد با همان لحن طنزآمیزش نوشته شده که کودکی او با انیمیشن و کارتون، ساندویچ پنیر و بالا رفتن از درختان گذشته است و تا چهار سالگی می‌خواست وقتی بزرگ شد، بَبر شود اما در نهایت تصمیم گرفت گرافیست و نویسنده شود. او معتقد است از آن زمان به بعد کارتون‌های خودش را می‌سازد و هنوز بزرگ نشده است.

امیرعلی خلج مترجم این کتاب سال‌ها در حوزه ترجمه متون و آثار انگلیسی به فارسی فعالیت داشته و مقالات و کتاب‌هایی را ترجمه کرده و در اختیار مخاطبان فارسی‌زبان قرار داده است. تاکنون از این مترجم دو اثر «گرندود و زیردریایی سبز» و «گرندود بابابزرگ ماجراجو» در حوزه کتاب‌های کودک توسط «کتاب‌های زرافه» منتشر شده است.