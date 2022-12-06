از طبابت زاکانی برای دانشجویان تا پاسخ به شائبه شهردار شدن

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی به‌مناسبت روز دانشجو و به‌منظور استماع دغدغه‌ها و صحبت‌های دانشجویان، در دانشگاه صنعتی شریف حضور پیدا کرد.

در ابتدای این آئین که در سالن جابر دانشگاه شریف در حال برگزاری است، با قرائت قرآن همه حاضرین سکوت پیشه کردند و در هنگام پخش سرود ملی، تمام حاضرین از جای برخاستند و سرود ملی را همخوانی کردند.

مجری برنامه در سخنان خود گفت: امروز قرار است هم در خصوص زن، زندگی و آزادی و هم در خصوص استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی صحبت شود و همه حاضرین امکان صحبت خواهند داشت.

اولین سخنران این برنامه، نماینده بسیج دانشجویی بود. او پس از قرارگیری در جایگاه از نگرانی در مورد ایران و آینده ایران سخن گفت.

وی گفت: اعتراض در همین اذهان شکل می‌گیرد و اگر پاسخی نگیرد به کف خیابان منتقل خواهد شد.

وی بیان کرد: آینده روشن در اجرای قانون اساسی محقق خواهد شد. آرزو به دل ماندیم تا اعتراض صحیحی شکل بگیرد.

نماینده بسیج دانشجویی خطاب به زاکانی عنوان کرد: در انتخاب شما و برخی مدیران دیگر سوالات قابل توجهی وجود دارد و برای آن‌ها قانون تعریف می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر سامانه شفافیت شهرداری تهران را متوقف کردید. این تغییر رویه در شهرداری تهران به چه علت است.

در همین حین برخی از دانشجویان با دست گرفتن پلاکاردهایی با مضمون «شهردار یا پزشک» به ماجرای حضور زاکانی در شهرداری تهران طعنه زدند.

نماینده بسیج دانشجویی در ادامه از نبود عدم طرحی جامع و کلی برای حضور مردم به‌عنوان یک رکن اصلی در حکمرانی انتقاد کرد و از معضلات موجود در شهر تهران گلایه کرد.

در همین حال، سالن جابر دانشگاه شریف رفته رفته پر می‌شود، به‌طوری‌که صندلی خالی برای حضور دانشجویان وجود ندارد و دانشجویانی که با تأخیر نسبت یه سایرین وارد سالن شدند، بر زمین نشستند.

پس از پایان سخنان نماینده بسیج دانشجویی، مجری برنامه از شهردار تهران خواست تا در جایگاه تعیین شده قرار گیرد.

نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی، دومین سخنران این برنامه بود که سخنان خود را تند و کوبنده آغاز کرد و از زاکانی برای رفتن از مجلس شورای اسلامی به شهرداری تهران گلایه کرد و گفت: چگونه سخن رهبر انقلاب مبنی بر دوری نمایندگان مجلس از مسئولیت‌های اجرایی را نشنیدید و به اعتماد مردم قم پشت پا زدید و چگونه ولایت مداری شما در مقابل یک پست بالاتر رنگ باخت.

وی با اشاره به وجود مافیای زباله در شهر تهران و سواستفاده از کودکان به‌عنوان نیروی کار گفت: بررسی عملکرد شهرداری تهران حاکی از این است که شهرداری می‌خواهد با اولویت قرار دادن درآمدزایی از ناحیه تراکم فروشی اقدام کند؛ این در حالی است که پیش‌تر گفته بودید در تهران هرگز تراکم فروشی نداریم.

اتمام سخنان نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی با تشویق بدون وقفه دانشجویان همراه شد.

نماینده شورای صنفی دانشجویان نفر سومی بود که در این برنامه، سخنرانی کرد و گفت: چه ساخته‌اید که مجازات افراد در این کشور، ماندن در کشور است. دستاوردهای شما فقط مجوزهای شبانه‌ای بوده که صرفاً عرصه را بر جوانان تنگ‌تر کرده است.

وی گفت: چرا هیچ‌وقت خیابانی را برای جمع شدن معترضین اختصاص ندادید که پس از آن حرف از به خشونت کشیده شدن اعتراضات نزنید.

نماینده شورای صنفی دانشجویان از باز شدن پای نهادهای امنیتی به دانشگاه گلایه کرد و گفت: چه زمانی می‌خواهید حرف دانشجویان را بشنوید.

سخنان نماینده شورای صنفی دانشجویان با تشویق برخی از حاضرین مواجه شد و شعار «باشرف، باشرف» در سالن سر داده شد.

مجری برنامه در این قسمت از برنامه، از دعوت تمامی تشکل‌های دانشجویی برای حضور در این برنامه سخن گفت و مدعی شد که بقیه تشکل‌ها خودشان قبول نکردند که نماینده آن‌ها در این برنامه صحبت کنند؛ در حالی‌که محدودیتی برای صحبت در این برنامه وجود ندارد.

در این مقطع از برنامه، نوبت به علیرضا زاکانی رسید که صحبت کند.

شهردار تهران در ابتدای سخنان خود گفت: خیلی خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و از همه تشکر می‌کنم که مفتخرم در محضر شما دوستان و در این جمع باصفا شرکت کنم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: امروز را که روز ۱۶ آذرماه است، به شما عزیزان تبریک می‌گویم.

اشتباه عمدی و یا سهوی زاکانی در ذکر تاریخ با واکنش دانشجویان مواجه شد و شهردار تهران در واکنش به اعتراض دانشجویان در ذکر غلط تاریخ گفت: می‌خواستم از شما تست هوش بگیریم و متوجه شوم که حواستان اینجا هست یا خیر.

هم همه موجود در سالن جابر دانشگاه شریف مانع از صحبت زاکانی شد و بر همین اساس شهردار تهران خطاب به دانشجویانی که مانع صحبت وی شدند، گفت: کسی که نمی‌گذارد دیگری حرف خود را بزند دیکتاتور است، اگر دیکتاتور هستید، بگویید تا بدانم.

سر و صدا و هم همه بار دیگر در سالن جابر دانشگاه شریف آغاز شد و بالا گرفت؛ زاکانی با خطاب قرار دادن طیف معترض از حضور او در دانشگاه گفت: شما هم مانند فرزندان من هستید، ما قدردان شما هستیم اما از شما می‌خواهم که قدر خود را بدانید.

این گزاره از سخنان زاکانی سبب شد تا آرامش باز دیگر به سالن جابر بازگردد.

در حالی‌که در داخل سالن جابر دانشگاه شریف فضای گفت‌وگو در حال جریان است، عده‌ای از دانشجویان در محوطه دانشگاه تجمع کرده‌اند و شعارهای تند سر می‌دهند.

این در حالی است که دانشجویان حاضر در سالن جابر و حتی طیف معترض حاضر در جلسه، بر ضرورت تقویت فرهنگ گفت‌وگو تاکید دارند.

زاکانی در بخش پایانی سخنان خود در سالن جابر دانشگاه شریف گفت: ایران آن‌قدر ظرفیت دارد که بر بام جهان بنشیند و این را نشان داده است. باید دست به دست هم دهیم ایران را بسازیم. واقعاً برای ساختن انقلاب باید قیام کرد.

شهردار تهران در ادامه حضور خود به میان دانشجویانی رفت که شعارهای تند و رادیکالی سر می‌دادند و به‌رغم فحاشی‌ها و توهین‌ها، حاضرین را به گفت‌وگو در فضایی به‌دور از تنش دعوت کرد.

این رویکرد زاکانی، با استقبال تعداد قابل توجهی از دانشجویانی که شعارهای تند سر می‌دادند مواجه شد و بسیاری از این اشخاص برای گفت‌وگو پیش قدم شدند.

یکی از همراهان شهردار تهران که مانع نزدیک شدن دانشجویان معترض به زاکانی می‌شد، به‌دلیل اقدام خود از زاکانی تذکر دریافت کرد.

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