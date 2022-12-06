به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (سه‌شنبه، ۱۵ آذر ماه) در آستانه روز دانشجو، در مراسمی که به این مناسبت در دانشگاه تربیت مدرس با حضور تعدادی از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و همچنین دانشجویان با دیدگاه‌های مستقل برگزار شد، پس از استماع مطالبات تعدادی از آنها، گفت: اولین نکته که باید به آن اشاره کنم آن است که به مناسبتی شانزدهم آذر دور هم جمع می‌شویم و چه موضوعی درباره این روز مهم است. روز دانشجو، روزی بود که سه دانشجوی عزیز این کشور در مقابل پای معاون رئیس‌جمهور آمریکا به شهادت رسیدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این اتفاق در شرایطی افتاد که سه چهار ماه بیشتر از کودتای ننگین سال ۱۳۳۲ نگذشته بود، واقعه‌ای در آن آمریکا با دخالت مستقیم و کودتای نظامی، دولت ملی ایران را ساقط کرد و به کشور آمد. بنابراین فلسفه ما در گرامیداشت ۱۶ آذر به عنوان روز دانشجو چنین موضوعی بوده است.

وی ادامه داد: اگر انقلاب اسلامی فرصت گرامیداشت این روز را به ما داده باید یک درس از آن بگیریم، آن درس این است که از فلسفه و مناسبت روز دانشجو فاصله نگیریم. شانزدهم آذر نشان داد که عزت و استقلال کشور، هویت ملی، سرزمین و خاک ایران ما برای ما مهم است.

امام (ره) جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه خدا گامی بر نداشت

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های یکی از دانشجویان در رابطه با اینکه کشوری قدرتمند هستیم، افزود: امروز ما کشوری قوی، مستقل و قدرتمند هستیم و انقلاب اسلامی این فرصت را برای ما فراهم کرد. امامی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه خدا گامی بر نداشت؛ آن مرد الهی با این ملت شجاع و مبتنی بر سنت‌های الهی در عصر مظلومیت و حاشیه‌نشینی دین و معنویت، این احیای مجدد به اسلام و عزت به مسلمین را رقم زد.

وی تصریح کرد: ما قوی هستیم از این بابت که گفتمان، حرف و منطق برای دنیا مبتنی بر مکتب الهی و اهل بیت داریم.

قالیباف تصریح کرد: ایران ما قدرت دارد به این معنی که علیرغم هر توطئه ای که به هر شکلی از داخل و خارج با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی و باقی ایادی‌شان برای براندازی و حتی تغییر رفتار در برابر فرهنگ غرب و استکبار انجام شد، ایستاده‌ایم.

وی با یادآوری اتفاقات دهه شصت افزود: ما زمانی را در کشور به سر بردیم که در عرض کمتر از دو ماه رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس و چند هزار نفر از مردم در کف خیابان‌ها ترور شده و به شهادت رسیدند اما این کشور و مردم مقابل این توطئه‌ها ایستادگی کردند و عقب ننشستند.

وی اضافه کرد: ما امروز در یک تحریم دائمی با تغییر شکل تحریم از ابتدای انقلاب تا امروز قرار داریم. اما امروز به زحمت یکایک شما اساتید و دانشجویان و مردم عزیزی که مطابق با صحبت‌های امام خمینی (ره) کسانی تا انتها پای انقلاب خواهند ماند که طعم فقر را چشیده باشند - در عرصه‌های علم و دانش و در حوزه‌های نانو، بایو، هوافضا، مهندسی علیرغم همه محدودیت‌ها در کشور و دنیا افتخار کسب کردیم لذا ایران ما قوی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امروز رفتارهای آمریکا از همان جنس دهه ۳۰ است که منتهی با روش‌ها، تکنولوژی و ابزارهای دهه سوم قرن ۲۱ که از یک مدیریت مکانیکی، داینامیکی به یک مدیریت سایبرنتیکی تغییر پیدا کرده و علیه انقلاب اسلامی و ایران عزیز ما اقدام می‌کنند؛ اینها هم با ایران، هم با اسلام و انقلاب اسلامی و همچنین با خوانش ما از اسلام و اندیشه ما از اسلام و اندیشه سیاسی امام مخالف هستند، همچنین این افراد با ایران و ایرانی و این سرزمین و اسلام و این فرهنگ مخالف هستند.

وی با تاکید بر اینکه علت این عکس‌العمل دشمنان، اقدام شجاعانه و قدرتمندانه این ملت در مقابل توطئه هاست اضافه کرد: ملتی که در مظلومیت تمام در دوران دفاع مقدس جنگید و در اوج محرومیت با وجود مشکلات اقتصادی و محاصره‌های علمی را تحمل کرد.

وی با اشاره به یک نمونه از طراحی‌های دشمن علیه کشورمان گفت: از دهه ۷۰ قوانینی در عدم اشاعه مسائل هسته‌ای و علم هسته‌ای به ما تحمیل کرده‌اند و البته قدرت جمهوری اسلامی سبب شده که امروز از مسیر قانونی و از مسیر آژانس هسته‌ای با افتخار خودش را در باشگاه هسته‌ای دنیا قرار داد و این امر منحصر به جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: می‌خواهم صادقانه با شما سخن بگویم امروز این دشمن قداره‌بند از درون کشور آمده و بر زخم‌های کهنه که ناشی از ضعف‌های مدیریتی و ندانم‌کاری‌های امثال بنده است، استفاده کرده‌اند.

آماده باشیم و با یک تحول، مسائل اقتصادی را حل کنیم

وی تاکید کرد: با داشتن جوانانمان با انگیزه باید آماده باشیم و با یک تحول، مسائل اقتصادی را حل کنیم، ما باید قادر باشیم تمامی مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تربیتی کشور را حل کنیم.

قالیباف با بیان اینکه معتقدم حوادثی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاد در بستر مسائل اجتماعی و جنگ شناختی است، گفت: اما تردید نکنید که علت اصلی نارضایتی‌هایی که می‌بینیم ریشه در مسائل اقتصادی و ناکارآمدی‌ها دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ما در مجلس باید به موضوعات روز بپردازیم، عنوان کرد: بعد از اتفاقات و مسائلی که درباره خانم مهسا امینی رخ داد، مجلس به موضوع این پرونده ورود کرد و گزارشی ارائه داد که در آن آمده است که باید نسبت به گشت ارشاد تجدیدنظر شود.

باید به مطالبات اساسی و جدی مردم توجه شود

وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید به مطالبات اساسی و جدی مردم توجه شود، عنوان کرد: باید تحول اساسی را دنبال کنیم و باید حکمرانی نو و نوسازی حکمرانی را اجرا کنیم، به صراحت می‌گویم این حرف برای امروز و چند ماه اخیر نیست بلکه از ربع قرن و حدود ۲۵ سال است که آن را می‌گویم؛ از روزی که توفیق خدمت در نیروی هوایی سپاه و هوافضا و نیروی انتظامی را داشتم درباره آن صحبت می‌کردم و می‌گفتم اگر افتخار و عظمت ایران را می‌خواهیم باید کارآمدی دین در حکومت را به اثبات برسانیم.

قالیباف در ادامه با یادآوری اینکه از سال ۹۶ از نوسازی حکمرانی و نوگرایی گفته‌ام و مربوط به این چند ماه نیست، اظهار داشت: معتقدم باید قبول کنیم که نیازمند نوسازی حکمرانی و حکمرانی نو هستیم، این تحول مبتنی بر دو اصل خداباوری و مردم‌باوری و همچنین مبتنی بر مکتب امام (ره)، عدالت، معنویت و عقلانیت است.

کارآمدی را حق‌الناس می‌دانیم

رئیس قوه مجریه ادامه داد: زمانی که حرف از حکمرانی می‌زنیم ارزش کانونی نوسازی نظام حکمرانی در کارآمدی است و کارآمدی را حق‌الناس می‌دانیم و اگر نظام حکمرانی کارآمد نباشد، کارایی نیز ندارد البته در کنار آن زمان هم برای ادای دین را تکلیفی مهم و اساسی می‌دانیم و اگر حکمرانی در زمان و جغرافیای خود اتفاق نیفتد، فایده ندارد؛ زمانی که جوانی امید نداشته باشد، نتواند ازدواج کند و حتی نتواند آرزوی خرید مسکن و خرید خودرو داشته باشد، برآورده کردن این خواسته‌ها در ۴۰ سالگی نیز برای او ارزشی ندارد بنابراین حکمرانی باید در زمان و جغرافیای خود اتفاق بیفتد.

وی در ادامه تصریح کرد: حرف من این است که امروز باید در کنار هم همفکری کنیم و به همه ابعاد حکمرانی توجه داشته باشیم البته در این جمع نظرات متفاوتی وجود دارد و اختلاف نظر و اختلاف سلیقه هم داریم اما حتماً فصل مشترک و تفاهم نیز داریم چنانچه شهید بهشتی نیز گفته است اگر تنها ۲۰ درصد تفاهم در زمینه‌ای وجود داشته باشد، همین ۲۰ درصد، زمینه آغاز همکاری است تا بقیه اختلاف سلیقه‌ها نیز برطرف شود لذا نوع واکنش امروز شما نشان می‌دهد همه شما رفاه و پیشرفت کشور را می‌خواهید و این تفاهم از عکس‌العمل جلسه روشن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یا ممکن است ما در حوزه مصرف کالاهای فرهنگی متفاوت باشیم و سلیقه‌های مختلفی در نوع موسیقی که می‌شنویم و فیلم‌هایی که می‌بینیم داشته باشیم اما به نظر می‌رسد همه ما در تربیت صحیح فرزندان برای مسئولیت‌پذیری اتفاق نظر داریم و کسی نمی‌خواهد تربیت فرزندانش به گونه‌ای باشد که در جامعه مسئولیت‌پذیر نباشد.

باید همه گروه‌ها و همه سلیقه‌ها در انتخابات حاضر باشند

قالیباف با اشاره به نظرات افراد در حوزه سیاسی اذعان داشت: ممکن است روی میزان ورود شورای نگهبان به موضوع انتخابات اختلاف نظر داشته باشیم اما همگی اتفاق نظر داریم که باید همه گروه‌ها و همه سلیقه‌ها در انتخابات حاضر باشند؛ اینها را می‌گویم چون من فردی نیستم که صرفاً در حوزه نظری اقدام کنم بلکه فردی هستم که با عمل خود نظرم را نشان می‌دهم و از خرد جمعی استفاده می‌کنم لذا هر کجا حرفم با عمل من در گذشته همخوانی نداشت، روی آن خط بکشید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مردم باوری، نوگرایی و نگاه درست بیان داشت: زمانی که توفیق خدمت در نیروی انتظامی را داشتم، علم برایم مهم بود لذا دانشگاه پلیس را در بهترین مکان و به مدت ۲۰ ماه با بهترین امکانات و تجهیزات ساختم و از نیروهای دانشگاه در آن استفاده کردم.