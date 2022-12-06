برگزاری اولین جلسه برای عملی شدن مصوبه مستندنگاری دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، نخستین جلسه مشترک مستندسازان و نمایندگان وزارتخانه‌ها برای عملی شدن مصوبه مستندنگاری دولت در شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» برگزار می‌شود.

طبق مصوبه هیأت دولت، دستگاه‌های اجرایی ملزم به مستندنگاری و ثبت تصویری طرح‌ها و پروژه‌های مهم کشور شدند.

به منظور پیگیری این طرح و فراهم شدن شرایط تعامل و همکاری بین وزارتخانه‌ها و مستندسازان، در مرکز گسترش، جلسات متعددی با حضور محمد حمیدی مقدم مدیر عامل و هیات مدیره‌های قبلی و جدید انجمن‌های صنفی تهیه‌کنندگان و کارگردانان سینمای مستند برگزار شد و یکی از مطالبات جدی هر دو صنف اجرایی شدن این مصوبه و ایجاد بستر مناسب برای تعامل سازمان سینمایی و مرکز گسترش با وزارتخانه‌ها بود تا روند اجرایی شدن این طرح تسهیل و تسریع شود.

مشارکت مستندسازان (اعضای صنوف) در این طرح می‌تواند مستندنگاری را با کیفیت هنری پیوند بزند، از سویی دیگر آرشیو ملی را از وجه استنادی و مستندنگاری پروژه‌های عمرانی ملی غنی کرده، مزیتی بزرگ برای جامعه مستندسازان باشد و دغدغه‌های معیشتی این قشر را برطرف کند.



پیرو مطالبه صنوف و در جلساتی که در مرکز گسترش برگزار شد، در شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، اولین جلسه مستقیم روابط عمومی‌های وزارتخانه‌های نیرو، توانیر، نفت، راه و شهرسازی، شرکت ملی گاز ایران، صنعت، معدن و تجارت و … با مستندسازان برگزار می‌شود.

در این جلسات که به منظور گفتگوی مستقیم اعضای صنوف و کارفرمایان و صاحبان پروژه‌های بزرگ صنعتی و عمرانی فراهم شده، قرار است علاوه بر بحث و تبادل نظر درباره مشکلات مستندنگاری و موانع تحقق آن، شیوه اجرایی شدن این طرح، ثبت قراردادها و ایجاد بستر برای فعالیت مستندسازان در این طرح‌های عمرانی بررسی شود.

با توجه به مطالبه جدی صنوف سینمای مستند و با وجود مشکلات معیشتی در اعضای صنوف، به نظر می‌رسد برگزاری این نشست‌ها، یک گام جدی برای تحقق پروژه مهم مستندنگاری باشد. موضوعی که در دولت سیزدهم و در سازمان سینمایی به صورت جدی پیگیری شده و سازمان سینمایی امیدوار است از طریق مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی زمینه تقویت ارتباط مستندسازان با پروژه‌های صنعتی و عمرانی بزرگ را فراهم و اجرایی شدن این طرح را تسریع کند.

محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی پیشتر درباره این طرح گفته بود: «در مصوبه دولت، سازمان سینمایی ناظر بر کار خواهد بود و صرفاً یک نگاه بالادستی از طرف دولت دارد تا دوستان مستندساز از صنف و حرفه‌ای‌های خارج از صنف، به پروژه‌ها معرفی شوند و اسامی و سابقه کاری‌شان در پرتال سازمان سینمایی قرار گیرد. ما صرفاً تسهیل‌کننده این ماجرا هستیم تا با ایجاد بستر لازم، دستگاه‌هایی که پروژه‌های ملی دارند بتوانند از میان اعضای مستندساز دارای نظام سینمایی و حرفه‌ای‌های این حوزه افرادی را برای پروژه‌های خود انتخاب کنند. در این بین، تایید کارشناسی آن‌ها برعهده سازمان سینمایی است، ولی در نهایت نهادها و وزارتخانه‌ها، تهیه کننده و کارگردان را انتخاب و معرفی می‌کنند.»

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم ۲۰ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.