ساخت واحد مسکونی برای نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، دبیر قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور گفت: ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان نیروهای مسلح کشور در قالب نهضت ملی مسکن در حال اجراست. سرتیپ دوم پاسدار علی ساری گفت: این واحدهای مسکونی برای متقاضیان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا و وزرات دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح در حال ساخت است.
به گفته سرتیپ دوم پاسدار علی ساری، تاکنون کار ساخت ۱۰۴ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۸۰ درصد انجام شده و تأمین زمین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز در دست پیگیری است.
وی افزود: نخستین سری از این واحدها در قالب قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور دهه فجر امسال به بهره برداری میرسد.
دبیر قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور گفت: در استان سمنان نیز برای ساخت هزار واحد مسکونی ویژه نیروهای مسلح اقدام شده است که با پشتیبانی و حمایت استاندار و مسئولان اجرایی است و تأمین زمین سال آینده با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.
دبیر قرارگاه مسکن نیروهای مسلح گفت: تاکنون ساخت ۱۰۴ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۸۰ درصد انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، دبیر قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور گفت: ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان نیروهای مسلح کشور در قالب نهضت ملی مسکن در حال اجراست. سرتیپ دوم پاسدار علی ساری گفت: این واحدهای مسکونی برای متقاضیان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا و وزرات دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح در حال ساخت است.
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