ساخت واحد مسکونی برای نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، دبیر قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور گفت: ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان نیروهای مسلح کشور در قالب نهضت ملی مسکن در حال اجراست. سرتیپ دوم پاسدار علی ساری گفت: این واحدهای مسکونی برای متقاضیان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا و وزرات دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح در حال ساخت است.



به گفته سرتیپ دوم پاسدار علی ساری، تاکنون کار ساخت ۱۰۴ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۸۰ درصد انجام شده و تأمین زمین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز در دست پیگیری است.



وی افزود: نخستین سری از این واحدها در قالب قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.



دبیر قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور گفت: در استان سمنان نیز برای ساخت هزار واحد مسکونی ویژه نیروهای مسلح اقدام شده است که با پشتیبانی و حمایت استاندار و مسئولان اجرایی است و تأمین زمین سال آینده با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.