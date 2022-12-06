استیضاح وزیر بهداشت با بیش از ۶۰ امضا کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین روح الامینی با اشاره به عدم مدیریت و ناتوانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حل مشکلات پزشکان، پرستاران، دارو، درمان و واکسن از جمع آوری امضای نمایندگان برای استیضاح بهرام عین اللهی خبر داد و گفت: نقش کارگزاران به ویژه مدیران نظام در سطح کلان، نقشی حیاتی و بنیادین در اداره امور و پیشرفت و توسعه دارد و تجربه تاریخی ثابت نموده که موفقیت‌ها و شکست‌های دولت‌ها تا حدود زیادی در گرو توانمندی یا ضعف مدیران کلیدی کشور است. از همین رو دهمین طرح استیضاح بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و درمان به تاریخ ۱۳/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬ در سامانه بارگذاری شده که تاکنون بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کردند.

رئیس کمیته غذا و دارو مجلس شورای اسلامی در توضیح محورهای استیضاح وزیر بهداشت و درمان، بیان کرد: عدم به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب، عدم مدیریت به هنگام و علاج جویانه مجموعه عوامل درون و برون سازمانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که موجب بسیاری از خسارات در زنجیره تأمین تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی کشور، خصوصاً در ماه‌های اخیر شده است از جمله دلایل قید شده در طرح استیضاح وزیر بهداشت و درمان است.

وی افزود: عدم اهتمام به تدوین و ارائه لایحه قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی سلامت به دولت و مجلس و عدم اهتمام جدی به اجرای سیاست‌های کلی سلامت و قوانین برنامه پنج ساله از جمله:

الف) پزشک خانواده و تکمیل نظام سطح بندی و ارجاع

ب) پرونده الکترونیک سلامت و به هم پیوستگی سامانه‌های فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت

ج) گردشگری و دیپلماسی سلامت و تدبیر مهاجرت نخبگان

د) اولویت پیشگیری و بهداشت بر درمان

ه) ساماندهی و نظارت به هنگام در تولید مصرف دارو و تجهیزات پزشکی

و) تمرکز بر عوامل مؤثر بر سلامت از جمله تغذیه و امنیت غذایی، آلودگی هوا، عوامل اجتماعی و روانی

ز) مدیریت قوی و منسجم در تولیت نظام سلامت

ح) مدیریت و کاهش پرداخت از جیب مردم و افزایش دسترسی به خدمات با کیفیت

ط) اهتمام به اصلاح و برخورد با پدیده شوم زیر میزی و سهم خواری به عنوان یکی دیگر از علل استیضاح وزیر بهداشت مطرح شده است.

روح الامینی همچنین یادآور شد: تغییرات مکرر در حوزه‌های مدیریتی مانند سازمان غذا و دارو و بهداشت، بی توجهی به مشورت با نخبگان حوزه سلامت و اتاق‌های فکر و پژوهشکده‌ها و ایجاد مکانیزم‌های مشورتی لازم و عدم استفاده از ظرفیت‌های راهبردی در فرهنگستان علوم پزشکی و نظام پزشکی، عدم توجه به هنگام به هشدارهای نظارتی نمایندگان مجلس و کمیسیون بهداشت درمان و اصل نود مجلس و تجمیع بیش از ۲۰۰ سوال از سوی نمایندگان نیز دلیلی بر پیگیری طرح استیضاح این وزیر شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره بی‌توجهی وزیر وقت بهداشت و درمان به ایجاد بستر شغلی برای پزشکان جوان و تازه فارغ التحصیلان افزایش روند مهاجرت پرستاران و پزشکان، گفت: بدعهدی در دریافت و تسویه واکسن‌های تولیدی واکسن سازمان داخلی علیرغم سفارش و تعهد به خرید اولیه، بی‌توجهی به اقناع افکار عمومی و رسانه‌ها و کارهای نمایشی بی‌حاصل، انجام اقدامات خلاف قانون در دانشگاه‌ها در برداشت درآمدهای حاصل از فروش دارو و تجهیزات و هزینه در جای دیگر که به تبع آن بدهی سنگین به صنعت و نابود کردن صنعت را در بر داشته است، نیز از نواقصی است که موجب طرح استیضاح بهرام عین اللهی شده است.

وی توزیع نامناسب امکانات به شهرهای مختلف بدون در نظر گرفتن سطح بندی و نقشه راه سلامت و اولویت‌های مرتبط را از دیگر دلایل استیضاح وزیر بهداشت دانست و اظهار کرد: ناکارآمدی در برقراری گفتگو (دیالوگ) و رفع مشکل گروه‌های مختلف در داخل نظام سلامت بعضاً منجر به قطع امید ایشان از تغییر و منجر به افزایش نارضایتی‌های میدانی شده است. از سوی دیگر نظام پرداخت مالی نامناسب و عدم رعایت عدالت در پرداخت، محور اصلی تمامی این نارضایتی‌هاست که استیضاح وزیر را رقم زده است.

روح الامینی افزود: دخالت‌های خویشاوندان و اطرافیان وی در انتصابات و تشکیل کمیته انتصاباتی بدون حضور مدیران و با حضور دوستان و خویشاوندان به موازات کمیته انتصابات وزارت بهداشت که منجر به حذف کمیته انتصابات اصلی شده و باعث انتصاب مدیران ناکارآمد و مجیزگوی شده است هم دال بر طرح استیضاح است. علاوه بر این موارد یکی از سیاست‌های اصلی این افراد عدم انتقال مشکلات و نقایص به وزیر است که چالشی جدی در مسیر هدایت وزارتخانه ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بکارگیری افراد بدون تجربه، تخصص و تحصیلات مرتبط در جایگاه‌های کلیدی را یادآور شد و گفت: تلاش بعضی مدیران میانی و ارشد وبدا برای اقداماتی در راستای تأمین منافع شخصی نظیر حضور پررنگ در بخش خصوصی (عمل‌های جراحی زیبایی)، انتقال پرونده هیأت علمی از دانشگاهی به دانشگاه دیگر و … باعث بی‌اعتنایی ایشان به چالش‌ها و حضور در حد رفع تکلیف ساعت اداری و… شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: عدم ورود وزیر در مباحث راهبردی و تفویض اختیار کامل به معاونین باعث ایجاد چندگانگی و تعارض در تصمیمات معاونین و بعضاً درگیری در این تصمیمات به ویژه در خصوص منابع مالی شده است. بخشی از این عدم ورود ناشی از عدم اشراف به جزئیات بحث است که با این روش جبران می‌گردد. این موضوع نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل طرح استیضاح وزیر بهداشت و درمان اعلام شده است.

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