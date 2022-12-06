جمعی از نمایندگان خواستار اجرای طرح کالابرگ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۱۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

- تذکر منصورعلی زارعی کیاپی نماینده ساری به وزیر بهداشت و درمان درباره لزوم رسیدگی به مشکلات تأمین دارو و هزینه‌های بالای آن برای بیماران خاص و مردم محروم

- تذکر علی اکبری علیزاده نماینده دامغان و جمعی از نمایندگان به وزیر بهداشت و درمان در مورد ضرورت مدیریت صحیح و افزایش نظارت بر توزیع دارو

- تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور مبنی بر لزوم اجرایی شدن ماده ۲۴ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران معسر در خصوص بازنشستگی پیش از موعد همسران جانبازان واجد شرایط

- تذکر حسن نوروزی نماینده رباط کریم و جمعی از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم تفکیک ادارات وزارت جهاد از ادارات پخش کالاهای اساسی

- تذکر علی آذری نماینده قوچان و جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور مبنی بر لزوم رعایت حقوق اساسی شهروندان بر اساس قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری

- تذکر کمال حسین‌پور نماینده پیرانشهر و سردشت به وزیر نفت درباره ضرورت توزیع عادلانه اعتبارات در قالب مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت

- تذکر محمدحسن آصفری نماینده اراک و جمعی از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت رسیدگی به افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت‌های چینی‌آلات لوازم بهداشتی ساختمان

- تذکر علی جدی نماینده شیروان و جمعی از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم تأمین نهاده‌های دامی با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام

- تذکر کمال حسین‌پور نماینده پیرانشهر و سردشت به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ضرورت رسیدگی به وضعیت نامناسب آنتن‌دهی تلفن همراه و عدم دسترسی به اینترنت در روستاها و مناطق محروم مرزی

- تذکر مهدی عسگری نماینده کرج و جمعی از نمایندگان به وزیر ورزش و جوانان درباره ضرورت توجه و تأکید بر فرهنگ پهلوانی و اخلاق حرفه‌ای بین ورزشکاران

- تذکر محمدرضا احمدی نماینده رشت و جمعی از نمایندگان به وزیر ورزش و جوانان درباره لزوم توجه ویژه به مشکلات جوانان

- تذکر کمال حسین‌پور نماینده پیرانشهر و سردشت به رئیس جمهور مبنی بر لزوم اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق معلولان به ویژه در تخصیص ۳ درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های اجرایی به آنان

- تذکر مهدی عسگری نماینده کرج و جمعی از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم توجه ویژه به ناترازی تجارت ایران با افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و یافتن کشورهای مقصد صادراتی جدید

- تذکر محمدحسن آصفری نماینده اراک و جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور درباره ضرورت تسریع در اجرایی شدن قانون جامع حمایت از معلولان کشور

تذکر علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان به وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد لزوم پرداخت وام ازدواج و وام فرزندآوری

تذکر سید مصطفی آقامیرسلیم نماینده تهران به همراه ۲۱ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم بازنگری در صدور مجوز واردات ۱۰ هزار کامیون یخچال دار دسته دوم با وجود تعداد مورد نیاز کشور

تذکر حسین محمدصالحی دارانی نماینده فریدن به همراه ۲۲ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره لزوم تسریع در اجرایی شدن کالابرگ

تذکر علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان به همراه ۳۲ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت مبنی بر لزوم تقویت بیمارستان‌های دولتی با اداره شدن به صورت هیأت امنایی

تذکر فاطمه مقصودی نماینده بروجرد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم تعیین تکلیف نیروهای قراردادی شامل در دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها

تذکر محمدرضا احمدی نماینده رشت به همراه ۲۹ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم افزایش سرانه دانش آموزی، تجهیز و بازسازی مدارس، ترمیم فضای آموزشی مدارس و تقویت معاونت پرورشی در کشور.