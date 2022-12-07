شهروندان باید حق انتخاب برای تعیین نوع تاکسی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال بهرامی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در آئین تودیع و معارفه مدیران عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و سازمان پایانههای مسافربری و پارکسوارهای شهرداری تهران، ضمن تقدیر از خدمات مدیران عامل پیشین این دو سازمان گفت: تحولات خوبی در سازمان تاکسیرانی شروع شده که نیاز به نگاه جدید - چه در زمینه اساسنامه و چه در حوزه حمل و نقل - در قالب برنامهای تحولی دارد.
معاون شهردار تهران افزود: نوسازی ناوگان تاکسیرانی نباید به سبک و سیاق پیشین صورت بگیرد و صرفاً خودروهای فرسوده را از رده خارج کنیم بلکه این نوسازی باید در رویکرد و برنامههای سازمان تاکسیرانی هم اتفاق بیفتد.
بهرامی تأکید کرد: استاد تقی شریعت رضوی، اعتقاد داشتند که در شهرسازی، نباید پیادهرو را از پیش طراحی کنیم، بلکه کافی است که خاک بریزیم و از هر مسیری که مردم عبور کردند، همانجا را پیادهرو کنیم و ما باید این آموزه را در همه امور مدیریتی آویزه گوشمان کنیم و به مردم حق انتخاب بدهیم تا خودشان مسیر خود را انتخاب کنند.
تحول در فعالیت تاکسیهای گردشی با نگاه هوشمندسازی یک ضرورت است
معاون شهردار تهران گفت: امروز خواستههای مردم در استفاده از وسیله حمل و نقل تغییر کرده است، کما اینکه بسیاری از شهروندان، حاضرند با رضایت کامل ۱۰ برابر کرایه تاکسیهای معمولی را به تاکسیهای اینترنتی بپردازند، چرا که تاکسیهای آنلاین توانستهاند در رقابت با یکدیگر، خدمات و شرایط دلخواه مسافر را فراهم کنند.
بهرامی افزود: شهروندان با اینکه یک دهم کرایه تاکسیهای اینترنتی را به تاکسیهای معمولی میپردازند اما از ناوگان تاکسیرانی ناراضی هستند و از این رو، باید تلاش کنیم تا نوع و کیفیت خدمات خود را ارتقا داده و به شهروندان حق انتخاب بدهیم به عنوان نمونه، بخشی از شهروندان انتظار دارند هنگام خرید بلیت هواپیما، امکان رزرو تاکسی برای رفت و آمد به فرودگاه را داشته باشند و ما باید این امکان را برای آنها فراهم کنیم.
معاون شهردار تهران گفت: تحول در فعالیت تاکسیهای گردشی با نگاه هوشمندسازی یک ضرورت است و در حال حاضر، ناوگان تاکسیرانی تهران طبق آمارهای موجود، حدود ۸۰ هزار دستگاه در اختیار دارد که قطعاً تعدادی از آنها فرسوده شده یا فعالیت مسافربری انجام نمیدهند و شماری از آنها نیز در محدوده بازار به باربری میپردازند و از وظیفه اصلی خود غافل شدهاند و از این رو، ناوگان تاکسیرانی و فعالیت تاکسیها، نیازمند نظارت کامل و هوشمند است.
نباید مردم را به استفاده از یک مدل وسیله نقلیه مجبور کنیم
معاون شهردار تهران گفت: کرایه تاکسیها باید اصلاح شود و با ارتقای کیفیت و تنوع خدمات، شهروندان حق انتخاب برای تعیین نوع تاکسی مورد نظر خود را داشته باشند و در این راستا، از تاکسیهای وَن در خطوط و پایانهها و از خودروهای هیبریدی و برقی به عنوان تاکسیهای گردشی استفاده کنیم.
بهرامی افزود: رانندگان تاکسی، دیدهبانان امین مردم هستند و بیشترین تعاملات اجتماعی را با آنها دارند، چرا که هر روز با تاکسیها و رانندگان آنها سروکار دارند و با ارتقای کیفیت تاکسیها و خدمات آنها، شأن و جایگاه رانندگان تاکسی هم ارتقا پیدا میکند.
معاون شهردار تهران گفت: ناوگان تاکسیرانی و پایانههای مسافربری در خدمت مردم هستند و ما باید به نوعی عمل کنیم که نظر مردم در انتخاب وسیله حمل و نقل عمومی حاکم شود و آنها را اجبار نکنیم که فقط از یک مدل، وسیله حمل و نقل استفاده کنند، بلکه باید امکان استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی را برای ارتقای کیفیت و تنوع خدمات و وسایل حمل و نقل عمومی فراهم کنیم.
بهرامی افزود: باید از تفکر صرف آکادمیک و تئوریهای دانشگاهی عبور کنیم و علم و صنعت در مسیر تسهیل خدمت به مردم باشند، همچنانکه در نظام اسلامی، دستگاههای حاکمیتی در خدمت مردم هستند.
معاون شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سازمان پایانهها گفت: اولویت اول این سازمان، تعیین تکلیف بار است، چنانچه در کشورهای توسعهیافته به حوزه حمل و نقل یارانه میدهند و درآمد خود را از بخش جابهجایی بار تأمین میکنند و اگر ما بتوانیم مدیریت بار را به درستی و به صورت صحیح انجام دهیم، حتی میتوانیم قاچاق کالا را هم در کشور کنترل کنیم، چرا که بیش از ۴۰ درصد بار کشور در تهران و بدون ضوابط و قواعد و پرداخت هزینههای مربوطه جابهجا میشود.
بهرامی افزود: با امر و نهی و تشکیل کمیته و کمیسیون، نمیتوانیم سلیقه و وسیله خاصی را به مردم تحمیل کنیم، بلکه باید زیرساخت، سختافزار و نرمافزار لازم را در شهر فراهم کنیم و با کمک بخش خصوصی، تنوع و کیفیت خدمات را بالا ببریم، چرا که برای اغلب مردم، شاخص کیفیت، مهمتر از شاخص قیمت است و اگر آنها حق انتخاب داشته باشند، هزینه متناسب با آن را با رضایت کامل پرداخت خواهند کرد.
معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: اگر ما به این باور برسیم که همه باید در خدمت مردم باشیم، آنگاه موانع یک به یک کنار میروند و قوانین و مقررات در مسیر خدمت به مردم و جلب رضایت آنها قرار میگیرد.
در پایان این مراسم، از خدمات مهدی اسماعیلبگی در سازمان تاکسیرانی و مهدی وحدتکار در سازمان پایانهها تقدیر به عمل آمد و مهدی وحدتکار مدیرعامل سابق سازمان پایانهها به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تاکسیرانی و پوریا علیمردانی، مدیرعامل سابق شرکت کنترل ترافیک به عنوان مدیرعامل جدید سازمان پایانهها، احکام انتصاب خود را از معاون شهردار تهران دریافت کردند.
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