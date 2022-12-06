مستند «کرونا برای زندگی» به شبکه افق رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق سیما، «کرونا برای زندگی» نام مجموعه مستند جدیدی است که در شبکه افق تولید شده و نگاهی نو به پاندمی کرونا در کشور را برای بینندگان جلوه‌گر می‌سازد.

این مجموعه مستند ۱۳ قسمتی به تهیه‌کنندگی امیر حسین خلیل‌زاده و کارگردانی محمد رضا محب آل عبا توسط شبکه افق سیما تولید شده است.

«کرونا برای زندگی» به شکلی نو با نگاهی سازنده به مسئله درگیری کشور به بیماری کرونا می‌پردازد و سعی دارد ظرفیت‌هایی که وقوع این بیماری در ابعاد مختلف ایجاد کرده را برابر دیدگان مخاطبین تصویر کند. در اصل این مستند به دنبال بیشتر شناساندن افرادی است که تهدید کرونا را به فرصتی سازنده برای کشور تبدیل کرده‌اند.

امیر حسین خلیل‌زاده تهیه‌کننده این مجموعه مستند درباره ایده ساخت این مجموعه گفت: ایده از آنجایی شکل گرفت که در کل پشت هر مشکلی راهکاری نیز هست. کرونا مسئله‌ای بود که تمام جهان با آن درگیر بود و در مملکت ما نیز خسارات بسیاری به دنبال داشت و یک سری افراد در کار، زندگی، آموزش و … به چالش‌هایی خورده‌ایم.

وی افزود: در این بین افرادی هم بودند که خلاقیت به خرج دادند و فرصتی ایجاد کردند که کرونا برای زندگی راجع به همین افراد است. برخی در همین ایام کرونا کارگاه تولید ماسک داشتند و امروز آن را به کارخانه تولید دستمال کاغذی تبدیل کرده است. این موضوع در همه حوزه‌ها تاثیرگذار بود که این تنها یک مثال بود.

تهیه‌کننده این مستند تاکید کرد: در این مجموعه مستند به دنبال آن هستیم تا نیمه پر لیوان را ببینیم و به امکاناتی اشاره کنیم که کرونا عامل ایجاد آن بود و اگر کرونا نبود این شرایطی که امروز برای صاحبان آنها و برای کشور مفید است هیچگاه پیش نمی‌آمد.

علاقمندان می‌توانند این مجموعه مستند را سه‌شنبه هر هفته ساعت ۲۰ و تکرار آن را روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه افق به تماشا بنشینند.