به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر چهارشنبه در ششمین جلسه شورای اداری استان گلستان که به‌صورت مشترک با قرارگاه جهاد تبیین گلستان و با حضور سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برگزار شد، با اشاره به حضور میدانی مدیران و فرمانداران در جریان سیلاب اخیر استان اظهار کرد: آمادگی دستگاه‌های اجرایی پیش از وقوع بحران، حضور به‌موقع مسئولان در مناطق حادثه‌دیده و همکاری مجموعه‌های امدادی و خدماتی، نقش مهمی در مدیریت حوادث و جلوگیری از تکرار خسارات گذشته دارد.

استاندار گلستان با اشاره به بارندگی‌های شدید روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه در گلستان، به‌ویژه شهرستان مینودشت، افزود: پیش از آغاز بارندگی‌ها، فرمانداران، بخشداران، اعضای ستاد مدیریت بحران و دستگاه‌های خدمات‌رسان در آماده‌باش کامل بودند و برخی مسئولان نیز پیش از وقوع حادثه در مناطق پرخطر حضور یافتند و برای دور کردن مردم از حاشیه رودخانه‌ها و نقاط حادثه‌خیز اقدام کردند.

وی با بیان اینکه در جریان بارندگی‌های اخیر، مدیران شهرستان‌های مختلف از جمله مینودشت، آزادشهر، رامیان، گنبدکاووس، علی‌آبادکتول و گرگان در میدان حضور داشتند، اظهار کرد: حضور مسئولان در کنار مردم، حتی در شرایطی که امکان جلوگیری کامل از وقوع حادثه وجود ندارد، موجب دلگرمی شهروندان می‌شود و نشان می‌دهد که مدیران خود را در برابر مشکلات مردم مسئول می‌دانند.

طهماسبی با اشاره به بارندگی ۲۶۸ میلی‌متری فروردین‌ماه سال جاری در استان گفت: اگر آمادگی و اقدامات پیشگیرانه انجام نمی‌شد، احتمال تکرار حوادث تلخ سال ۱۳۹۸ وجود داشت؛ ازاین‌رو، دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، خسارات ناشی از حوادث طبیعی را به حداقل برسانند.

وی همچنین با اشاره به جان‌باختن دو نفر در حوادث سیلاب اخیر، بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: این افراد از هم‌استانی‌های ما بودند و نباید اجازه دهیم چنین حوادث تلخی تکرار شود. اطلاع‌رسانی مستمر درباره خطرات سیلاب، دوری از حاشیه رودخانه‌ها و پرهیز از تردد در مسیرهای پرخطر، وظیفه‌ای جدی برای مدیران و رسانه‌هاست.

ضرورت آمادگی دستگاه‌ها برای بارندگی‌های پاییزی

استاندار گلستان با هشدار نسبت به احتمال وقوع بارندگی‌های زودرس و تغییرات اقلیمی در پاییز امسال، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست از تمام ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی برای آگاه‌سازی مردم استفاده کنند.

طهماسبی افزود: روابط عمومی دستگاه‌ها، رسانه‌های محلی، صداوسیما و فعالان فضای مجازی باید با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، مردم را نسبت به مخاطرات احتمالی آگاه کنند تا از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری شود.

طهماسبی با تأکید بر اینکه پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر از جبران خسارات است، خاطرنشان کرد: هر اندازه اقدامات پیشگیرانه و اطلاع‌رسانی عمومی تقویت شود، میزان آسیب‌ها و هزینه‌های ناشی از حوادث نیز کاهش می‌یابد.

مشکلات مردم را به دیگران ارجاع ندهید

وی در بخش دیگری از سخنان خود، خدمت‌رسانی بی‌منت و پاسخگویی به مطالبات مردم را مهم‌ترین وظیفه مدیران دانست و گفت: مردم انتظار زیادی از مسئولان ندارند و گاهی می‌توان با کمترین هزینه و اندکی توجه، مشکل یک شهروند را برطرف کرد.

استاندار گلستان با اشاره به تجربه ملاقات‌های عمومی خود با مردم اظهار کرد: مدیران باید شخصاً پاسخگوی مردم باشند، به حرف‌های آنان گوش دهند و مشکلات را تا حد امکان در همان مرحله نخست پیگیری کنند؛ نباید مسائل مردم را بدون ضرورت به دیگران ارجاع داد.

طهماسبی افزود: حتی اگر حل مشکلی در اختیار مستقیم یک مدیر نیست، باید با صبر، حوصله و احترام، موضوع را برای مردم توضیح دهد و مسیر پیگیری آن را مشخص کند. مردم بیش از هر چیز انتظار دارند مسئولان در کنارشان باشند و با رفتار مناسب، امید و آرامش را به جامعه منتقل کنند.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشت خانوارها تأکید کرد: شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های موجود را باید درک کنیم و مراقب باشیم با رفتار و گفتار خود، بر مشکلات مردم نیفزاییم.

تأکید استاندار بر وحدت و پرهیز از حاشیه‌سازی رسانه‌ای

استاندار گلستان با اشاره به ضرورت حفظ انسجام در شرایط کنونی کشور، از مدیران خواست در گفتار و رفتار خود دقت بیشتری داشته باشند و از هرگونه اظهارنظر نسنجیده که می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند، پرهیز کنند.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت روایت در فضای رسانه‌ای گفت: دشمن در جنگ ترکیبی، شناختی و رسانه‌ای به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام اجتماعی است؛ ازاین‌رو، مدیران باید پیش از بیان مطالب، از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند و در صورت انتشار اطلاعات نادرست، برای اصلاح آن سریع و شفاف اقدام کنند.

طهماسبی اظهار کرد: انتشار یک خبر نادرست می‌تواند آثار گسترده‌ای در جامعه داشته باشد و اصلاح آن نیز همیشه نمی‌تواند آثار اولیه را به‌طور کامل از بین ببرد؛ بنابراین، امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، وفاق و انسجام نیاز داریم.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های مرتبط با اجلاسیه ۴ هزار شهید استان گلستان، این رویدادها را فرصتی برای تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و تشریح اقدامات انجام‌شده در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها دانست.

طهماسبی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: مردم ایران در دوران دفاع مقدس، سال‌های تحریم و حوادث مختلف، بارها وفاداری و همراهی خود را نشان داده‌اند و مسئولان باید قدردان این سرمایه اجتماعی باشند.

وی با اشاره به حضور مردم در حمایت از جمهوری اسلامی، این همراهی را مایه افتخار دانست و افزود: وظیفه مدیران تنها اداره امور دستگاه‌ها نیست، بلکه باید با عملکرد مناسب و خدمت صادقانه، پاسخگوی اعتماد مردم باشند.

استاندار گلستان همچنین با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح در دفاع از کشور، از تلاش‌های سپاه پاسداران، ارتش، بسیج، نیروهای انتظامی و سایر مجموعه‌های نظامی و انتظامی قدردانی کرد و بر ضرورت حفظ همدلی میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح تأکید کرد.

وی با اشاره به نام‌گذاری گلستان به‌عنوان «نگارستان ایران، سرزمین برادری و اقوام» گفت: وحدت و همدلی میان اقوام مختلف استان از سرمایه‌های ارزشمند گلستان است و مسئولان باید با حفظ این ظرفیت، برای حل مشکلات مردم و توسعه استان تلاش کنند.

طهماسبی با قدردانی از مدیران و فرمانداران حاضر در میدان در جریان سیلاب اخیر، ابراز امیدواری کرد و گفت: همه مسئولان در هر جایگاه و مسئولیتی، خدمتگزار واقعی مردم باشند و با همدلی، پاسخگویی و اقدام به‌موقع، زمینه کاهش مشکلات و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم کنند.