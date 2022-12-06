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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۳

کارشناس سوری فاش کرد؛

تلاش آمریکابرای بیدار کردن هسته های خفته تروریستی در عراق و سوریه

تلاش آمریکابرای بیدار کردن هسته های خفته تروریستی در عراق و سوریه

کارشناس سوری گفت: هدف ادامه جنگ و محاصره اقتصادی آمریکا و غرب علیه سوریه، تصویب و اجرای پروژه‌های مخرب آنها و گسترش تروریسم و هرج و مرج در سوریه، ایران، عراق و روسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، «سعید فارس السعید» کارشناس مسائل اجتماعی و امنیت ملی سوریه فاش کرد که آمریکا هسته‌های خفته تروریستی را برای گسترش هرج و مرج، خرابکاری و اخلال در فعالیت نهادهای دولتی در عراق و سوریه تحریک می‌کند.

بر اساس این گزارش، کارشناس سوری در مصاحبه با المعلومه افزود: آمریکا و اسرائیل از طریق دست نشانده‌های خود در منطقه، هسته‌های خفته تروریستی تشکیل داده‌اند و ممکن است به آنها برای گسترش هرج و مرج، خرابکاری و اخلال در نهادهای دولتی در عراق و سوریه دستور حمله بدهند.

وی تصریح کرد: آمریکا و کشورهای غربی، دست نشانده‌های صهیونیستی آنها و برخی رژیم‌های ارتجاعی جهان اسلام، همه با دولت آمریکا و نیروهای صهیونیستی-غربی در همکاری و هماهنگی کامل هستند تا کشورهای مستقل و سرزمین‌های ما را بی ثبات کرده و ثروت‌های ما را غارت و تضعیف مان کنند و ما را برای خدمت به منافع و پروژه‌های مشکوک خود دچار اختلاف کنند.

السعید ادامه داد: غرب با حمایت بی حد و حصر از سازمان‌های تروریستی در منطقه و کشورهای ما، سیاست محاصره و جنگ اقتصادی را در پیش گرفته است. ادامه جنگ علیه سوریه و محاصره اقتصادی تحمیل شده آمریکا و غرب بر این کشور با هدف تصویب و اجرای پروژه‌های مخرب آنها و گسترش تروریسم و هرج و مرج در سوریه، ایران، عراق و روسیه است.

وی اظهار داشت: آمریکایی‌ها مطمئن شده‌اند که نمی‌توانند قدرت مردم، ارتش، متحدان و دوستان سوریه را بشکنند، بنابراین با استفاده از شرایط سخت اقتصادی، به هسته‌های خوابیده و دست نشانده‌های خود برای گسترش هرج و مرج، خرابکاری و اخلال در نهادهای دولتی سوریه تکیه کرده‌اند و از شرایط سخت اقتصادی و معیشتی ناشی از محاصره اقتصادی آنها بر ما که باعث گرانی و از بین رفتن منابع نفتی شد، سو استفاده می‌کنند؛ منابعی که خودشان عمداً آن را دزدیدند و غارت کردند.

کارشناس مسائل اجتماعی و امنیت ملی سوریه در پایان تأکید کرد: پاسخ قاطع و سریع در این مرحله و در این نبرد، اقدام مشترک و سریع برای یافتن و تأمین مواد غذایی و نفتی لازم برای مردم سوریه است.

کد مطلب 5648653

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    نظرات

    • مهردادا US ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      با اینها بایستی مثل میخ و چکوش برخورد کنید ۰شما چکوش ؤانهامیخ حالا هر روز یک ظربه به این میخ بزنید۰مهردادا

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