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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۶

تبدیل شایعه به واقعیت؛

داور قدیمی دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال شد

داور قدیمی دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال شد

داور قدیمی فوتبال ایران به عنوان دبیرکل فدراسیون منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال پس از پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ برای تیم ملی ایران تصمیم به ایجاد تغییرات مدیریتی در ارکان اجرایی گرفت.

هدایت ممبینی که قبل از شروع مسابقات صحبت‌های زیادی در خصوص احتمال حضور او در جایگاه دبیرکلی فدراسیون فوتبال مطرح شده بود بالاخره به این سمت منصوب شد تا جای داود پرهیزکار را بگیرد.

دبیرکل پیشین نیز به عنوان رئیس مرکز ملی فوتبال منصوب شد تا اینگونه همچنان در بدنه فدراسیون فوتبال حضور داشته باشد.

مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون در عکسی که منتشر شده است در مراسم تودیع و معارفه دبیرکل فدراسیون حضور دارد.

کد مطلب 5648715

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