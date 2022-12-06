به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون محمدی اظهار کرد: پس از ثبت یک اثر، مرحله تعیین حریم از اهمیت خاصی برخوردار است و در صورت ثبت نشدن حریم امکان تعرض به محوطه تاریخی وجود دارد. اخیراً وزارت و معاونت میراث فرهنگی در اقدامی ارزنده تعیین و ثبت حرائم را به استان‌ها محول کرده است.

وی افزود: محول شدن ثبت حرائم به اداره کل استان، می‌تواند ۵۰ درصد مشکلات در زمینه ثبت حرائم تاریخی را حل کند زیرا روندهای ادارای را تا حد زیادی از بین می‌برد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز ادامه داد: در گذشته تعیین حرائم ۳۱ استان به نوبت، در وزارت میراث‌فرهنگی انجام می‌شد. اما اکنون پس از ابلاغ این اختیارات، استان با تشکیل کمیته حرائم، اقدام به ثبت حریم محوطه‌های تاریخی برای جلوگیری از هرگونه آسیب به این محوطه‌ها می‌کند.