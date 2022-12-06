روستای«میر عزیزی» اسلام آبادغرب روستایی مانوس با کتاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفدری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بعد از ظهر سه شنبه با همراهی کرمی فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب در جشن یار مهربان روستای میر عزیزی شهرستان اسلام آباد غرب شرکت کرد.

روستای میر عزیزی محلی با قدمت ۷۰۰ ساله است که دارای پیشینه علم آموزی است و اولین مکتب خانه این روستا در سال ۱۳۱۲ به همت و تلاش مرحوم کدخدابگ امیرنظری تأسیس شده است.

این روستا امروز میزبان جشن یار مهربان و برنامه رونمایی از کتاب‌های بهناز نظری یکی از نویسندگان روستای میرعزیزی بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر ظرفیت‌های کم نظیر روستای میرعزیزی اظهار کرد: شما مردم این منطقه سرمایه‌های این روستا هستید و با دانش، مهارت و انس با کتاب زمینه‌های رشد نخبگان و فرهیختگان زیادی را فراهم کرده‌اید.

صفدری گفت: اولین آیه‌ای که به پیامبر اسلام (ص) نازل شد «اقرأ» بود به معنی اینکه بخوان و شما در این زمینه پیش گام شدید و با مطالعه و کتاب دوستی، به روستایی نمونه تبدیل شدید که این باعث افتخار است و نشان از درایت پیشینیان شما همچون مرحوم کدخدا رحمان نظری دارد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این روستا باعث افتخار است شهدای گرانقدری است که به اسلام و انقلاب تقدیم کرده‌اید و با وجود ۱۰ شهید در این روستا فضایی معنوی ایجاد شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: تاریخچه غنی و پر افتخار، فضای بصری مناسب و زیبا و خون گرم از دیگر مواردی است که باعث افتخار و پیشرفت این روستا شده است و باید با توجه به این افتخارات مسیر پیشرفت را طی کنید.

در پایان این مراسم با نامگذاری کوچه‌ای به اسم کوچه کتاب از پوستر همایش علمی پژوهشی نقش آفرینی زنان در جریان انقلاب اسلامی و پس از آن رو نمایی شد.