عملکرد لژیونرهای فوتسال ایران در اسپانیا/ ۱۱ گل در ۲۱ مسابقه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم لیگ دسته اول فوتسال اسپانیا در شرایطی روز گذشته به پایان رسید که دو بازیکن از سه ملی پوش ایرانی حاضر در این رقابت‌ها موفق به گلزنی برای تیم‌هایشان شدند و آمار کلی لژیونرهای کشورمان را بهبود بخشیدند.

پیروزی پالما با گلزنی حسین طیبی

تیم پالما که این فصل حسین طیبی و مسلم اولادقباد دو بازیکن تیم ملی ایران را در اختیار دارد، روز گذشته میزبان تیم اوما آنتکرا بود که این بازی با نتیجه پرگل ۷ بر ۳ به سود پالما به پایان رسید. در این مسابقه، طیبی بیش از اولادقباد فرصت بازی برای پالما پیدا کرد و موفق شد علاوه بر اینکه گل چهارم تیمش را به ثمر برساند، پاس گل هفتم پالما را به هم تیمی خود بدهد.

حسین طیبی پیش از بازی با آنتکرا

برد پرگل واین آلبالی و نخستین گل احمدعباسی در لیگ اسپانیا

تیم واین آلبالی والدپنیاس هم روز گذشته موفق شد با نتیجه پرگل ۵ بر ۳ تیم هیدالگو مانزانارس را شکست بدهد. سعید احمدعباسی دیگر نماینده ایران در لیگ اسپانیا که برای آلبالی بازی می‌کند، برای اولین بار در لیگ اسپانیا موفق به گلزنی شد و نخستین گل خود را در این رقابت‌ها به ثمر رساند. این بازیکن پیش از این در لیگ منطقه‌ای برای آلبالی گلزنی کرده بود.

عکس تیمی آلبالی با حضور احمدعباسی (نفر اول ردیف پایین از سمت چپ)

پیروزی بارسلونا و باقی ماندن پالما در رده سوم

در دیگر بازی‌های روز گذشته تیم بارسلونا با نتیجه ۳ بر ۱ برابر سوتا اف. اس به پیروزی رسید و با ۲۸ امتیاز به صدرنشینی خود ادامه داد. جیمبی کارتاخنا هم با برد ۲ بر ۱ برابر حریف خود، ۲۵ امتیازی شد و در رده دوم قرار گرفت. پالما هم با ۲۴ امتیاز در رده سوم باقی ماند. واین آلبالی هم با برد این هفته، به رده ششم جدول صعود کرد.

۱۱ گل از سه بازیکن ایران در اسپانیا

تا پایان هفته دوازدهم، بازیکنان ایرانی حاضر در لیگ دسته اول اسپانیا در مجموع ۱۱ گل به ثمر رسانده‌اند. در این بین، سهم حسین طیبی از دو بازیکن دیگر بیشتر است. طیبی در این رقابت‌ها در ۸ مسابقه به میدان رفته و ۶ گل به ثمر رسانده است. اولادقباد که کمی دیرتر از طیبی به پالما اضافه شد و نخستین تجربه اروپایی خود را سپری می‌کند، در ۸ بازی، ۴ گل وارد دروازه حریفان پالما کرده است. احمدعباسی هم که با چند ماه تاخیر به اسپانیا رفت، در ۵ مسابقه یک‌بار گلزنی کرده است.