عملیات تیراندازی مقاومت در نابلس/نظامیان صهیونیست عقب نشینی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، نظامیان صهیونیست بامداد امروز چهارشنبه یورش گسترده ای را به منطقه قدیمی نابلس داشتند.

همزمان با این یورش، منابع محلی از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار در مرکز شهر نابلس خبر دادند.

منابع فلسطینی از پرواز هواپیماهای شناسایی ارتش رژیم صهیونیستی در ارتفاع پست بر فراز منطقه قدیمی نابلس نیز خبر دادند.

جوانان فلسطینی نیز در مقابل اقدام به آتش زدن لاستیک در مرکز شهر نابلس کردند.

در پی این رخداد نظامیان صهیونیست اقدام به تیراندازی به سوی فلسطینی‌ها کردند که طی آن دو جوان فلسطینی زخمی شد.

هلال احمر فلسطین نیز زخمی شدن دو جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست را تأیید کرد.

منابع فلسطینی از ممانعت صهیونیست‌ها از فعالیت نیروهای امدادی فلسطینی در عمل به وظیفه کمک رسانی به مجروحان نیز خبر دادند.

گردان مقاومتی نابلس نیز با صدور بیانیه ای از عملیات تیراندازی مبارزان مقاومت علیه نظامیان صهیونیست در اطراف منطقه الیاسمینه خبر داد.

گروه مقاومتی عرین الاسود نیز با صدور بیانیه ای از تیراندازی به سوی نظامیان صهیونیست و ناکامی آنها در اجرای عملیات نظامی شأن خبر داد.

در پی این عملیات تیراندازی نظامیان صهیونیست مجبور به عقب نشینی از منطقه قدیمی نابلس شدند.

مردم فلسطین در این منطقه نیز با قدردانی از عملیات گروه‌های مقاومتی فریاد الله اکبر سردادند.