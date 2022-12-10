مدیریت «النگدره» و «ناهارخوران» به شهرداری گرگان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور اعضای شورای شهر و مدیران شهری و همچنین با حضور حمید سلامتی، مدیر کل منابع طبیعی گلستان برگزار شد.

در ابتدا لایحه شهرداری در خصوص قرارداد مدیریت پارک جنگلی ناهار خوران و النگدره مطرح شد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر گرگان در رابطه با این لایحه اظهار کرد: با وجود پیش بینی احداث تله کابین در بلوار ناهارخوران، قطعاً مجموعه های گردشگری در این منطقه ایجاد خواهد شد.

علی اکبر بصیرنیا اضافه کرد: مدت قرارداد واگذاری پارک جنگلی ناهار خوران و النگدره ۱۵ سال تعیین شده که زمان کمی است.

بیان کرد: سرمایه گذار می خواهد در این عرصه ها سرمایه گذاری کند و به زمان بیشتری نیاز دارد اما با بازه زمانی تعیین شده، نمی‌توان به سمت سرمایه گذاری پیش رفت.

قرارداد باید اصلاح شود

در ادامه زهرا نورا، سخنگوی شورای شهر گرگان هم بیان کرد: هیچکدام از اعضای شورا با واگذاری پارک جنگلی النگدره و ناهار خوران به شهرداری گرگان مخالف نیستند اما باید این قرارداد اصلاح شود زیرا ما تلاش می کنیم با یک قرارداد دو طرفه و منطقی فضای مناسبی را برای شهروندان فراهم کنیم.

به گفته وی، منابع طبیعی اجازه نمی دهد شهرداری نظر اصلاحی دهد.

مدیر پارک جنگلی النگدره، ناهارخوران و پارک مسافر گرگان در خصوص این قرارداد گفت: پیش نویس قرارداد در سال ۱۴۰۰ نوشته شد و همه بندهای آن در سطوح مختلف مورد کارشناسی، بحث و برنامه ریزی قرار گرفت.

یحیی ستوده نیا افزود: در بخش سرمایه گذاری این قرارداد، ابهاماتی وجود داشت و به طور شفاف مطرح نشده بود که آیا شهرداری می تواند پروژه های گردشگری در این دو پارک جنگلی را با ورود سرمایه گذار اجرایی کند یا خیر؟ که در نهایت این موضوع شفاف شد و نظر منابع طبیعی در این خصوص مثبت بود.

وی بیان کرد: در بخشی از قرارداد آمده بود که چنانچه حادثه ای رخ دهد، خسارت به عهده شهرداری است اما پس از انجام اصلاحات، مقرر شد در صورتی که شهرداری وظایف خود را به درستی انجام دهد مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی نداشته باشد.

کارمندان منابع طبیعی هم ورودی پرداخت خواهند کرد

ستوده نیا تصریح کرد: همچنین، بندی که در آن ذکر شده بود که کارمندان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و خانواده آنها می توانند بدون پرداخت ورودی از خدمات موجود در این منطقه استفاده کنند از قرارداد حذف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان هم گفت: پارک جنگلی ناهارخوران و النگدره نمودی از شهر گرگان است و مسافران، مرکز گلستان را با این مناطق جنگلی می شناسند.

حمید سلامتی با تاکید به اینکه قرار داد بین منابع طبیعی و شهرداری سابقه بیش از ۴۰ سال دارد، بیان کرد: منابع طبیعی دید مثبتی نسبت به واگذاری مدیریت این پارک ها به شهرداری دارد.

وی با تاکید به اینکه منابع طبیعی بدون طرح مصوب نمی تواند این عرصه را واگذار کند، اضافه کرد: از سال ۹۲ تا کنون قرارداد بین منابع طبیعی و شهرداری گرگان هر ۶ ماه تمدید می شد اما با این نوع قرارداد، نمی توان در بخش سرمایه گذاری برنامه ریزی کرد.

قرارداد تا ۹۰ سال قابل تمدید است

به گفته وی، این قرارداد ۱۵ ساله تا ۹۰ سال قابل تمدید بوده و منابع طبیعی بیشتر از این نمی تواند از ضوابط خود کوتاه بیاید.

سلامتی از مدیریت شهری گرگان خواست تا نظر خود را قاطعانه اعلام کند و گفت: منابع طبیعی این طرح را می تواند تنها به شهرداری بدون تشریفات واگذار کند و اگر این قرارداد منعقد نشود، واگذاری این عرصه های جنگلی به مزایده گذاشته خواهد شد.

ناهارخوران و النگدره روی دست ما نمانده است

سلامتی با تاکید به اینکه ناهارخوران و النگدره روی دست ما نمانده که بخواهیم به اجبار این قرارداد را با شهرداری ببندیم، گفت: این سازمان می خواهد قدرت مانور شهرداری را افزایش دهد و بر این اعتقاد هستیم که برای ارائه خدمات به شهروندان و بهره برداری از این عرصه جنگلی، شهرداری بهترین گزینه است.

در نهایت علی رغم پافشاری زهرا نورا برای به تعویق انداختن رای گیری این لایحه و اعمال اصلاحات در آن، این لایحه با هفت رای موافق مصوب شد.