سرهنگ علی اصغر شریفی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: با رصدی که از طریق دوربینهای مرکز کنترل ترافیک از سطح معابر شهر تهران از وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراههای پایتخت در صبح یکشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ صورت پذیرفت، شاهد شروع ترافیک صبحگاهی و حجم بالای ترددها در سطح معابر شهر تهران بودیم.
شریفی ادامه داد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از جنت آباد، شهید حکیم درمسیر غرب به شرق از شهید ستاری، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح دارای ترافیک است.
وی گفت: بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، بزرگراه شهید حاج قاسمسلیمانی در مسیر شرق به غرب از قبل از پل صیاد، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گلها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور پایتخت افزود: بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشندوست شاهد بار ترافیکی هستیم.
وی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیرغرب به شرق از شهیدان و استاد معین و جانبازان از میدان امام رضا (ع)، مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.
شریفی افزود: تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای صبح در تمامی تقاطعها و معابر و میادین شهر تهران بمنظور روان سازی و کنترل ترافیک حضور دارند و طرح جناغی ها بمنظور نظم بخشی به بزرگراهها در حال اجراست.
وی گفت: طرح جناغی بمنظور نظم دهی به ترددها در ورودی و خروجی بزرگراهها توسط همکاران بنده در حال اجرا است.
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