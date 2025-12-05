  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۵

توقیف ۱۷ خودروی شوتی و دارای شکایت قضائی در محور یاسوج–اصفهان

توقیف ۱۷ خودروی شوتی و دارای شکایت قضائی در محور یاسوج–اصفهان

یاسوج- فرمانده پلیس‌راه کهگیلویه و بویراحمد از توقیف ۱۷ دستگاه خودروی شوتی و دارای شکایت قضائی در محور یاسوج-اصفهان خبر داد.

سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در اجرای طرح برخورد با خودروهای مخاطره‌آمیز به‌ویژه خودروهای شوتی و دارای شکایت قضائی، مأموران پلیس‌راه محور یاسوج-اصفهان موفق شدند تعداد ۱۷ دستگاه خودروی متخلف را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: این خودروها به دلیل رفتارهای پرخطر در محورهای ارتباطی استان و همچنین وجود پرونده‌های قضائی، پس از توقیف به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده پلیس‌راه کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در دستور کار پلیس‌راه قرار دارد، ادامه داد: اجرای این طرح با هدف افزایش ضریب ایمنی جاده‌ها و کاهش حوادث رانندگی ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6678318

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها