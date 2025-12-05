توقیف ۱۷ خودروی شوتی و دارای شکایت قضائی در محور یاسوج–اصفهان

سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در اجرای طرح برخورد با خودروهای مخاطره‌آمیز به‌ویژه خودروهای شوتی و دارای شکایت قضائی، مأموران پلیس‌راه محور یاسوج-اصفهان موفق شدند تعداد ۱۷ دستگاه خودروی متخلف را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: این خودروها به دلیل رفتارهای پرخطر در محورهای ارتباطی استان و همچنین وجود پرونده‌های قضائی، پس از توقیف به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده پلیس‌راه کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در دستور کار پلیس‌راه قرار دارد، ادامه داد: اجرای این طرح با هدف افزایش ضریب ایمنی جاده‌ها و کاهش حوادث رانندگی ادامه خواهد داشت.