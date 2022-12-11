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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۷

اقدام ارزشمند در بازی مراکش و پرتغال/پیکر شهدا را بازپس دهید+ عکس

اقدام ارزشمند در بازی مراکش و پرتغال/پیکر شهدا را بازپس دهید+ عکس

یکی از تماشاگران بازی شب گذشته میان مراکش و پرتغال در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، اقدامی ارزشمند در حمایت از اسرای فلسطینی انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، یکی از تماشاگران بازی شب گذشته میان مراکش و پرتغال در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، اقدامی ارزشمند در حمایت از اسرای فلسطینی انجام داد.

این تماشاگر در جریان این بازی، تصویری از شهدای فلسطینی که پیکر آنها از سوی رژیم صهیونیستی به خانواده های شهدا باز پس داده نشده، منتشر کرد.

اقدام ارزشمند در بازی مراکش و پرتغال/پیکر شهدا را بازپس دهید+ عکس

گفتنی است رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی از تحویل پیکر صدها شهید فلسطینی به خانواده های آنها خودداری می کند. این رژیم که جنایات متعددی درکودک کشی، قتل عام، غارت ، تخریب و ویرانی در فلسطین دارد، این جنایت را نیز به فهرست کارنامه سیاه جنایات خود افزوده است.

کد مطلب 5652019

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