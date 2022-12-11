نادیده گرفتن هشدارهای صنعاء پیامدهای نامطلوبی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، «احمد دارس» وزیر نفت و معادن دولت نجات ملی یمن در گفتگو با شبکه المسیره به ائتلاف متجاوز سعودی درباره سوء استفاده از گزینه فشارهای اقتصادی بر یمن هشدار داد.

وی که از مقامات جنبش انصارالله یمن نیز هست، در این باره تاکید کرد: صنعا در برابر استفاده ائتلاف متجاوز سعودی از گزینه فشارهای اقتصادی، دست بسته باقی نخواهد ماند.

او افزود: شرکت های خارجی که در گذشته مشغول به غارت یمن بوده و خواهان فعالیت در یمن در آینده هستند، باید پیش از هر گونه اقدامی در راستای سیطره به ثروت های این کشور، موافقت صنعاء را بدست آورند.

وی درباره نادیده گرفتن هشدارهای صنعاء از سوی ائتلاف متجاوز سعودی هشدار داد و گفت: عدم توجه به این هشدارها می تواند پیامدهای نامطلوبی برای طرف مقابل داشته باشد.

پیش از این نیز، سپهبد جلال الرویشان معاون نخست وزیر یمن در امور امنیتی و دفاعی خطاب به ائتلاف متجاوز سعودی تاکید کرد: در مواجهه با تجاوزات، با هدف بازپس گیری حقوق مردم یمن، همه گزینه ها روی میز قرار دارد.