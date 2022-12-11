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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۹:۲۷

مدیرکل امور مجلس هلال احمر:

آیین نامه داوطلب فداکار مصوب شده است

آیین نامه داوطلب فداکار مصوب شده است

گرگان- مدیرکل امور مجلس جمعیت هلال احمر گفت: با حمایت اعضای شورای عالی هلال احمر آیین نامه داوطلب فداکار در جمعیت بعد از سال ها مصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورساداتی عصر یکشنبه در آیین گرامیداشت هفته خدمات داوطلبانه اظهارکرد: برای انجام کار خیر هر چقد هم کم باید برای انجام آن تعجیل کنید و نزد خداوند ارزش بالایی برخوردار است.

مدیرکل امور مجلس جمعیت هلال احمر افزود: با کمک های خوبی که خیران و داوطلبان در حوزه تامین منابع پایدار دارند، در سال گذشته با تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۳۰۰ میلیارد تومن در حوزه کمک های درمانی و ۱۰۰ میلیارد تومان وام های قرض الحسنه به بیماران کم برخوردار به هلال احمر اختصاص پیدا کرده که در استان ها توزیع شده است.

وی بیان کرد: همچنین با حمایت اعضای شورای عالی هلال احمر آیین نامه داوطلب فداکار در جمعیت بعد از سال ها با موضوع آسیب هایی که امدادگران در حوادث می بینند و یا جان خود را ایثار می کنند، مصوب شد.

پورساداتی ادامه داد: جمعیت هلال احمر خانه امید مردم بوده و جایی است که مردم به آن اعتماد دارند و نیات خیر خود را به هلال احمر می سپارند و گوشه امید آنها بوده و امروز وظیفه هلال احمر حفاظت از این سرمایه عظیم اعتماد است.

کد مطلب 5652547

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