آیین نامه داوطلب فداکار مصوب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورساداتی عصر یکشنبه در آیین گرامیداشت هفته خدمات داوطلبانه اظهارکرد: برای انجام کار خیر هر چقد هم کم باید برای انجام آن تعجیل کنید و نزد خداوند ارزش بالایی برخوردار است.

مدیرکل امور مجلس جمعیت هلال احمر افزود: با کمک های خوبی که خیران و داوطلبان در حوزه تامین منابع پایدار دارند، در سال گذشته با تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۳۰۰ میلیارد تومن در حوزه کمک های درمانی و ۱۰۰ میلیارد تومان وام های قرض الحسنه به بیماران کم برخوردار به هلال احمر اختصاص پیدا کرده که در استان ها توزیع شده است.

وی بیان کرد: همچنین با حمایت اعضای شورای عالی هلال احمر آیین نامه داوطلب فداکار در جمعیت بعد از سال ها با موضوع آسیب هایی که امدادگران در حوادث می بینند و یا جان خود را ایثار می کنند، مصوب شد.

پورساداتی ادامه داد: جمعیت هلال احمر خانه امید مردم بوده و جایی است که مردم به آن اعتماد دارند و نیات خیر خود را به هلال احمر می سپارند و گوشه امید آنها بوده و امروز وظیفه هلال احمر حفاظت از این سرمایه عظیم اعتماد است.