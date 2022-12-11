پژوهش و فناوری باید به سطح محلات شهرها برده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری امروز یکشنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر لرستان، اظهار داشت: زمانی پژوهش، تحقیقات و فناوری، مفید است که سودش به نفع جامعه و مردم برسد.

وی، برگزاری حدود ۸۰ نشست و کارگاه تخصصی در هفته پژوهش و فناوری امسال در دانشگاه لرستان را یک تحول دانست که البته بایستی پژوهش و فناوری به سطح محلات شهرها برده شود تا جامعه‌محور باشد.

رئیس دانشگاه لرستان، تاکید کرد: پژوهش و پژوهشگر باید در خدمت رفع چالش‌ها و مشکلات جامعه و کاهش نظام مسائل محیط زندگی باشد.

حجت الاسلام حبیب حاتمی مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان لرستان نیز در این آئین، اظهار داشت: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، علم اقتدار آفرین و قدرت‌آفرین است و باید تلاش کنیم به مرحله‌ای برسیم که در فهرست پنج کشور برتر علمی جهان قرار داشته باشیم».

وی، برخی پیشرفت‌های کشور از جمله پیشرفت‌های بخش پزشکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را تشریح کرد.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان لرستان، بیان داشت: امسال نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی گوناگون در دانشگاه لرستان به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار شده است را نشانه‌ای از حرکت کردن دانشگاه لرستان در مسیر تحول، ارزیابی کرد.