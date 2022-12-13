به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ملی حمایت از کسب و کارهای خرد فعال در حوزه کودک با نام «سکو» با همکاری صندوق پژوهش و فناوری سپهر و حوزه هنری کودک و نوجوان و مشارکت بنیاد ملی بازیهای رایانهای اجرا میشود.
این طرح در راستای حمایت از تولیدات و تقویت کسب و کارهای داخلی و به منظور فعال سازی مراکز فرهنگی هنری کودک و نوجوان اجرا میشود و بازیسازان بازیهای موبایلی حوزه کودک و نوجوان نیز میتوانند با ثبتنام و ارسال طرحنامه خود در قالب تسهیلات قرضالحسنه مورد حمایت طرح «سکو» قرار گیرند.
متقاضیان میتوانند با سرفصلهایی همچون تکمیل و ارتقا محصولات در موضوعات مورد حمایت، توسعه زیرساخت تولید محصولات در موضوعات مورد حمایت، تولید محصولات و خدمات در موضوعات مورد حمایت، مورد حمایت طرح سکو قرار گیرند.
قالبهای مورد حمایت این فراخوان شامل ساخت اپلیکیشنهای تعاملی کودک و نوجوان، بازیهای موبایلی و دیجیتال کودک و نوجوان، تولید و ساخت هدایای کودک، تولید و ساخت بازیهای کودک و نوجوان، طراحی بازیهای رومیزی و ساخت عروسکهای بازی و نمایشی است.
همچنین متقاضیان برای شرکت در فراخوان سکو میتوانند پس مطالعه شرایط از کانالهای ارتباطی مجموعه در پیام رسانهای ایتا، بله و روبیکا به آدرس اینترنتی @sakko_ir و یا از طریق سامانه صندوق سپهر به نشانی www.irsakko.ir ثبتنام و تا تاریخ ۳۰ آذر طرح نامه خود را در موضوعات مطروحه ثبت کنند.
پس از داوری بر اساس ضوابط اعلامی، و با نظر هیئت داوران و اولویت بندی متقاضیان و کسب و کارها، تسهیلات در قالب قرضالحسنه تا سقف ۵ میلیارد ریال، سرمایه در گردش به ارزش ۳ میلیارد ریال و وام تا سقف یک میلیارد ریال ارائه میشود.
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