تولید ۳۳ اثر نمایشی در خراسان جنوبی/استفاده از ظرفیت های بومی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آینه دار دوشنبه شب در مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره تئاتر استان با بیان اینکه صدا و سیمای خراسان جنوبی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان آماده همکاری با هنرمندان خراسان جنوبی است، افزود: حوزه تئاتر استان نیاز به حمایت دارد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری در حوزه‌های اجرایی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز حمایت‌های لازم را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه رسانه ملی هم آماده حمایت از هنرمندان استان برای بهره‌گیری از توانمندی‌های آنها است، افزود: با کمک هنرمندان خراسان جنوبی ۳۳ کار نمایشی، فیلم و سریال را تاکنون تولید کرده‌ایم که تنها سه مورد آن توسط هنرمندان خارج از استان تولید شده است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: این تولیدات از شبکه استان و شبکه‌های سراسری پخش شده‌اند و سه فیلم و یک سریال تولید استان هم در نوبت پخش داریم که همه آنها به بهره‌گیری از توان هنرمندان خراسان جنوبی تولید شده‌اند.

آینه دار با اشاره به آغاز فعالیت رادیو تئاتر استان ادامه داد: خراسان جنوبی جزو یکی دو مرکز برتر در خصوص رادیو تئاتر در کشور است و سال گذشته در بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر کشور حضوری فعال داشت.

به گفته وی همچنین با نمایش رادیو تئاتر" گروهبان"در جشنواره کشوری کرمان رتبه اول را کسب کردیم که در تولید آن از ظرفیت‌های هنرمندان استان بهره گرفته شده بود.

وی با بیان اینکه یک رادیو تئاتر دیگر هم تولید شده است، تصریح کرد: در حال حاضر سه رادیو تئاتر هم آماده تولید داریم.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بخش تله تئاتر مدتی تعطیل بود، ادامه داد: در دو سال اخیر دوباره در دستور کار قرار گرفته است و از ظرفیت‌های هنرمندان استان در این بخش هم استفاده کرده‌ایم.

آینه دار افزود: در راستای جهاد تبیین آمادگی داریم که از آثار هنرمندان خراسان جنوبی با موضوع سردار شهید سلیمانی در صدا و سیمای استان استفاده کنیم.

وی اظهار کرد: برای تبدیل کارهای برتر شانزدهمین جشنواره تئاتر استان که قابلیت تبدیل به تله فیلم را داشته باشند نیز استفاده خواهیم کرد. همچنین اگر نمایش‌های صحنه‌ای دوباره آغاز شود، آماده انعکاس آنها در رسانه ملی استان را داریم.