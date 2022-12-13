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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۹:۰۷

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) لاهیجان:

۴۵ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد لاهیجان اهدا شد

۴۵ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد لاهیجان اهدا شد

لاهیجان- رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) لاهیجان از اهدای ۴۵ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد در شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

علی ملائی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تأمین و اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد با مشارکت مردم خیر و نیکوکار یکی از اقدامات این نهاد است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۵ دست جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش در شهرستان لاهیجان اهدا شده است.

وی اضافه کرد: ارزش این تعداد جهیزیه یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) لاهیجان افزود: در حال حاضر ۲۰ نوعروس نیازمند دیگر در نوبت دریافت جهیزیه هستند که با همکاری نیکوکاران در حال پیگیری و آماده‌سازی این جهیزیه‌ها هستیم.

کد مطلب 5653787

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