۴۵ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد لاهیجان اهدا شد

علی ملائی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تأمین و اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد با مشارکت مردم خیر و نیکوکار یکی از اقدامات این نهاد است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۵ دست جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش در شهرستان لاهیجان اهدا شده است.

وی اضافه کرد: ارزش این تعداد جهیزیه یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) لاهیجان افزود: در حال حاضر ۲۰ نوعروس نیازمند دیگر در نوبت دریافت جهیزیه هستند که با همکاری نیکوکاران در حال پیگیری و آماده‌سازی این جهیزیه‌ها هستیم.