صنعت هوانوردی؛پیشران توسعه در کشور

محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در مراسمی ضمن گرامی‌داشت روز دانشجو در دانشکده صنعت هواپیمایی ایران اظهار داشت: صنعت هوانوردی یکی از ارکان توسعه در دنیاست و کسانی که اهمیت آن را درک کرده‌اند این صنعت را پیشران توسعه می‌دانند.

وی افزود: بخش هوایی می‌تواند ضامن امنیت غدایی و دارویی باشد و این در حالی‌است که صنعت هوایی فقط دو تا سه درصد از صنعت حمل و نقل را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: با شروع تحریم‌های آمریکا از سال ۵۸ تحریمی که قابل اندازه گیری و رصد بود، تحریم‌های بخش هوایی بوده و تحریم سایر بخش‌ها یا قابل ارزیابی نبوده و یا قابلیت رصد نداشتند و در نهایت اتفاقی که افتاد این است که این موتور محرک برای ایران آورده داشته است.

محمدی بخش تصریح کرد: امروز صنعت هوایی روی پای خود ایستاده به گونه‌ای که ما هیچ هواپیمایی را برای تعمیر به خارج نمی‌فرستیم.

وی اظهار داشت: ۷۸ درصد سوانح منجر به مرگ در حمل و نقل هوایی در دنیا عامل انسانی است پس نیروی انسانی رکن رکین صنعت هوایی است و هرگاه ما به نیروی انسانی و آموزش آن توجه کردیم موفق بودیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به این‌که با معجزه نیروی انسانی صنعت هوایی بعد از کرونا امروز به جایگاه خودش برمی گردد، افزود: صنعت هوانوردی نیازمند یک نگاه جامع و بلند مدت است و لازمه توفیق در این صنعت نیز داشتن این برنامه است با این اوصاف با کار علمی دقیقی صورت گرفته، برنامه بلند مدت و جامع هوانوردی کشور که یک برنامه ۱۰ ساله است تدوین شده و سال اول این برنامه نیز به اتمام رسیده و برنامه ما در برنامه هفتم توسعه هم ذیل این برنامه است برنامه جامع صنعت هوانوردی کشور در حوزه ساخت، تولید، قانون گذاری و سرمایه گذاری است و طبق این برنامه معلوم است که ما می‌خواهیم در صنعت هوانوردی چه کار کنیم.

محمدی بخش در پاسخ به سوالات دانشجویان پیرامون موضوعات ساختاری دانشکده صنعت هواپیمایی گفت: اینکه حوزه ساختاری مورد توجه شما دانشجویان است بیانگر بلوغ شماست. با این وجود دانشکده صنعت هواپیمایی باید پابرجا بماند تا بتوانیم دانشجویان را برای صنعت هوایی تربیت و به‌کارگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروز در حوزه تعمیر، نگهداری، طراحی و ساخت با کمبود جدی نیروی انسانی متخصص مواجه هستیم، افزود: پیشنهاد شفاف و روشن ما برای سازمان استخدامی ادامه فعالیت دانشکده صنعت هواپیمایی با انجام اصلاحات مدنظر است.

وی افزود: در فرودگاه‌های کشور باید ۵۵۰ فروند هواپیما وجود داشته باشد اما تعداد این هواپیماها هم اکنون ۳۳۰ فروند است که از این تعداد سال گذشته ۹۸ فروند سرخط بوده و امسال با اقداماتی که انجام شده تعداد آنها به ۱۷۵ فروند افزایش یافته و امیدواریم تا پایان سال نیز بر تعداد این هواپیماها افزوده شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هر چقدر هواپیما وارد کنیم و فرودگاه‌ها فعال شوند ما باز هم ظرفیت به‌کارگیری نیرو در صنعت هواپیمایی داریم؛ البته ما در حوزه مراقبت پرواز با مشکل نیروی‌انسانی مواجه هستیم. با این اوصاف باید ظرفیت‌های علمی را با گذراندان دوره‌های کارورزی در بخش صنعت ارتقا بدهیم و اساتید نیز توان علمی خود را ارتقا ببخشند.

وی به چهار راهبرد اساسی سازمان هواپیمایی کشوری در برنامه بلند مدت این سازمان اشاره کرد و گفت: راهبرد اول ما این است که تا جایی که می‌توانیم از ۳۳۰ فروند هواپیمایی که در کشور نیاز به تعمیر دارند هر تعدادی را که می‌توانیم تعمیر کنیم و در این راستا نیز نهضت تعمیر قطعه راه افتاده تا بتوانیم هواپیماها را به خط برگردانیم.

محمدی بخش با بیان این‌که در این مدت کوتاه معجزه‌ای برای برگردان هواپیماهای نیازمند تعمیر به چرخه اتفاق افتاده است، تصریح کرد: خرید هواپیماهای دسته دوم مطابق با الگوهای تعریف شده و متناسب با زیرساخت‌های کشور دومین راهبرد سازمان هواپیمایی کشوری است. مضاف بر این ساخت هواپیما به عنوان یکی دیگر از راهبردها در هسای اصفهان با دستور رئیس جمهور با شتاب خیلی خوبی در حال انجام است و ما به ساخت هواپیمای بومی پایبند هستیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: قطعاً اولین دستاورد ساخت هواپیما، سرریز این دانش تخصصی و محصولاتش به سایر حوزه‌ها خواهد بود و از طرفی ما را از واردات قطعات به کشور مستغنی می‌کند و در اقتصادی اداره کردن بخش هوایی کشورکمک خواهد کرد.

وی افزود: همچنین ما خرید هواپیمای نو را از دستور کار خارج نکردیم و حتی در مورد تأمین اعتبارش صحبت شده ولی با خرید هواپیمای نو طبق الگوی برجام مخالفیم چون در حوزه برجام خرید خوبی انجام ندادیم و پول زیادی هم پرداختیم و از طرفی هم این خریدها متناسب با نیاز کشورمان نبود.

محمدی‌بخش تصریح کرد: اساساً اروپایی‌ها در حوزه ایرباس هیچ پشتیبانی و خدمات پس از فروشی به ما ارائه نکردند؛ بنابراین این قرارداد، قرارداد زنده‌ای نیست و باید فکری به حال آنها کنیم. به هر روی باید هوشیار باشیم که ببینم طرف ما چه کسی است. امروز مهم‌ترین وظیفه ما این است که دشمن شناس خوبی باشیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: من قبول ندارم که این صنعت، صنعت یک درصدی‌ها است؛ صنعت هوانوردی صنعتی‌است که مورد استفاده قشر فرهیخته و اقشار مختلف مردم قرار می‌گیرد.