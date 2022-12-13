نمایش قدرتمند محصولات دانش بنیان کابل ابهر در نمایشگاه برق

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در حالی به کار خود پایان داد که پس از دو سال رکود کرونایی، امسال با استقبال قابل توجهی از سوی شرکت‌های فعال صنعت برق مواجه شده و بازدیدکنندگان بسیاری هم داشت. شرکت سیم و کابل ابهر هم امسال مانند سال‌های گذشته تلاش کرد حضوری پررنگ، مؤثر و موفق در نمایشگاه صنعت برق داشته باشد و تصویری دقیق و روشن از پتانسیل‌ها، ظرفیت‌های تولید و توانمندی‌های فنی خود ارائه دهد.

مهندس علیرضا کلاهی، مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر در خصوص اهداف و برنامه‌های این شرکت برای حضور سالانه در نمایشگاه بین المللی صنعت برق می‌گوید: خوشبختانه کابل ابهر به واسطه توانمندی‌ها و سابقه خوب خود، موقعیت تثبیت شده در وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه اش دارد. به علاوه شرکت کابل ابهر نه تنها به عنوان یک سازنده موفق، بلکه در جایگاه یکی از ارکان‌های پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای این صنعت در حوزه‌های انتقال و فوق توزیع در بین کارفرمایان حوزه برق شناخته می‌شود. بر همین اساس ما تلاش می‌کنیم هر ساله به منظور تسهیل و تعمیق ارتباط منسجم و سازمان یافته با جامعه مخاطبمان به ویژه در حوزه مدیران شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع، در نمایشگاه حضوری مؤثر و پررنگ داشته باشیم.

او با تاکید بر اینکه برگزاری سالانه نمایشگاه برق میزان اثربخشی آن را کاهش می‌دهد، می‌افزاید: من حتی در دوره‌ای که ریاست سندیکای صنعت برق ایران را عهده دار بودم هم بارها این مساله را با وزارت نیرو مطرح کردم که برگزاری سالانه این نمایشگاه، از اثربخشی آن می کاهد. اگر دوره برگزاری نمایشگاه‌های مطرح صنعتی در سراسر جهان را بررسی کنیم در می‌یابیم که عمده این نمایشگاه‌ها به فاصله دو یا سه سال برگزار می‌شوند.

مدیرعامل شرکت کابل ابهر در ادامه تاکید بر لزوم بازنگری نحوه و زمان برگزاری نمایشگاه برق، اذعان می‌کند: صنعت پلیمر جزو صنایعی است که تحولات فنی و تکنولوژیک بسیار پرشتابی دارد. با این حال نمایشگاه K در دوسلدورف آلمان به عنوان مهمترین رویداد صنعت پلیمر هر سه سال یکبار برگزار شده و معمولاً با استقبال بی نظیری از سوی فعالان این حوزه مواجه می‌شود. نمایشگاه صنعت سیم و کابل و نیز نمایشگاه هانوفر که معروف‌ترین نمایشگاه صنعت جهان است، هم به صورت دوسالانه برگزار می‌شوند.

کلاهی خاطرنشان می‌کند: اگر نمایشگاه بین المللی برق و در نگاهی کلی‌تر نمایشگاه‌های صنعتی کشور با فاصله بیشتری برگزار شوند، ضمن اینکه جذابیت بیشتری برای فعالان صنعتی خواهند داشت، این فرصت را برای شرکت‌ها فراهم می‌کنند که با قدرت بیشتری در نمایشگاه حاضر شده، بر روی محصولات جدید کار کنند و حرف تازه‌تری برای گفتن داشته باشند.

این فعال اقتصادی در ادامه حضور در نمایشگاه برق را فرصت مغتنمی برای معرفی محصولات دانش بنیان کابل ابهر برشمرد و می‌گوید: ما تلاش کردیم در این فرصت چهار روزه پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و همچنین روند ارتقا و بهبود محصولات دانش بنیان شرکت را برای مشتریان و بازدیدکنندگان به نمایش بگذاریم. یکی از این محصولات کابل‌های فشار قوی با روکش آلومینیوم خرطومی هستند. این نوع کابل‌ها به دلیل ضخامت بالای روکش خود، از کابل در مقابل نفوذ رطوبت محافظت می‌کند. ضمن اینکه علیرغم ضخامت لایه آلومینیوم، انعطاف کابل به طور کامل حفظ می‌شود.

وی در ادامه تصریح می‌کند: استفاده از این نوع کابل فشار قوی این امکان را برای شرکت‌های برق منطقه‌ای فراهم می‌کند که کابل‌ها میلیارد تومان محاسبه می‌شود، را به صورت مستقیم دفن کنند. به این ترتیب از این پس نیازی به احداث تونل که هزینه هر کیلومتر آن به صورت متوسط ۸۰ میلیارد تومان هزینه در بر دارد، نخواهد بود. وقت آن رسیده که وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای بپذیرند که دوران کابل‌های روغنی به پایان رسیده و باید جسارت استفاده از تکنولوژی‌های جدید را داشته باشند. هزینه استفاده از کابل‌های فشار قوی با روکش آلومینیوم تقریباً یک دهم هزینه استفاده از کابل‌های روغنی است و می‌تواند هزینه تمام شده طرح‌های توسعه‌ای وزارت نیرو را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت کابل ابهر در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تولید نوع خاصی از کابل‌ها که عمدتاً در پروژه‌های نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اشاره می‌کند و می‌گوید: این کابل‌ها که روکش پلی آمید دارند و یکی دیگر از محصولات دانش بنیان شرکت کابل ابهر هستند، کاربرد بسیاری در صنعت نفت دارند. در حقیقت به دلیل جنس سخت پلی آمید، این نوع کابل را در مقابل نفوذ مواد شیمیایی و همچنین حمله حشرات موذی‌ای مثل موریانه که در مناطق جنوبی کشور به شکل گسترده‌ای وجود دارد، حفاظت می‌کند.

کلاهی با بیان اینکه کابل ابهر اولین آزمایشگاه روتین تست کابل‌های ۴۰۰ کیلوولت را در کشور راه اندازی کرده، خاطرنشان می‌کند: این آزمایشگاه زمینه‌ای برای تست مداوم قرقره‌های کابل‌های فشار قوی، فراهم می‌کند. ما در کابل ابهر برای اولین بار موفق شدیم این امکانات را در حوزه تست کابل‌های فشار قوی در کشور ایجاد کنیم.

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