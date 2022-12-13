«مریم طالبی» سرمربی تیم ملی تفنگ ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، جلسه کمیته فنی فدراسیون تیراندازی صبح امروز (سه‌شنبه)، ۲۲ آذر ماه با حضور مرتضی قربانی و مهدی مبینی، رئیس و دبیر فدراسیون، خدیجه برمکی، نظامی، حسین ذکی‌زاده، یوسف آجورلو و مسعود کلهری و حسن ذوالفقاری، اعضای کمیته فنی و محسن نصر اصفهانی و مریم طالبی در محل فدراسیون تیراندازی برگزار شد.

در این جلسه و با تصمیم کمیته فنی فدراسیون تیراندازی، مریم طالبی به عنوان سرمربی تیم ملی تفنگ منصوب شد. وی حکم خود را از مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی دریافت کرد.

گفتنی است، مریم طالبی هدایت تیم ملی نوجوانان و جوانان در رشته تفنگ را بر عهده داشت و با تصمیم کادر فنی علاوه بر هدایت تیم ملی بزرگسالان همچنان سرمربی نوجوانان و جوانان نیز خواهد بود.

همچنین در این جلسه از زحمات حسین باقری، سرمربی سابق تیم ملی تفنگ نیز قدردانی شد.

مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی در این جلسه اظهار داشت: از کادر فنی میخواهم که تمرینات را با قدرت و به سرعت آغاز کنند. سرمربیان باید اشراف کامل بر برنامه داشته باشند و دستیاران آنها نیز به خوبی این برنامه‌ها را اجرا کنند. کمیته فنی نیز در این مسیر یار کادر فنی است.

وی در ادامه افزود: ورزشکاران باید بدانند که برای رفتن به سکوی قهرمانی نباید هیچگاه خداوند را فراموش کنند. امیدوارم همواره ورزشکاران و کادر فنی تیراندازی در مسیر پیش رو موفق باشید.

مریم طالبی، عضو سابق تیم ملی تیراندازی ایران و مربی سابق تیم ملی تیراندازی ایران می باشد. او دارای مدرک C مربیگری ISSF است و در مقاطع مختلف مربی و سرمربی تیم ملی تیراندازی بانوان ایران بوده‌است.

طالبی بین سال‌های 84 تا 94 عضو تیم ملی تفنگ بوده و از سال 95 تا قبل از المپیک 2020 توکیو در کنار مربیانی همچون لازلو، گوران و الهام هاشمی هدایت تیم ملی تفنگ را بر عهده داشت.

وی همچنین چندین مدال رنگارنگ از جمله یک طلا و 2 نقره رقابت‌های دانشجویان جهان، طلا و نقره بازی‌های غرب آسیا و 2 برنز در بازی‌های آسیایی (تیمی) و رقابت‌های قهرمانی آسیا را نیز در کارنامه خود دارد.