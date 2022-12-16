به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی در ماه‌های اخیر از ساخت سریال‌های مختلفی در مراحل مختلف طرح و فیلمنامه، پیش تولید و تولید سخن گفته است که بخشی از این سریال‌ها زیر نظر مرکز سیمافیلم پیش می‌رود.

از جمله طرح‌هایی که هم میان مخاطبان طرفدار دارد و هم ساخت سریال درباره آن‌ها در صورت بهره‌گیری از کارگردان و تیم حرفه‌ای می‌تواند به خروجی جذابی تبدیل شود آثار پلیسی است و صداوسیما این روزها چندین اثر در مراحل مختلف طرح و تولید در حوزه سریال‌های پلیسی دارد.

یکی از این سریال‌های پلیسی که این روزها مراحل تصویب طرح را می‌گذارند سریالی مربوط به ماجرای سرقت صندوق امانات بانک ملی است که در سیمافیلم مراحل مورد نظر را طی می‌کند.

هنوز کارگردان این سریال مشخص نیست و فعلاً طرح اولیه آن مراحل تصویب را طی می‌کند تا به سرانجام برسد.

بعد از تعطیلات نیمه خردادماه امسال بود که ماجرای سرقت از بانک ملی به یک باره در صدر اخبار قرار گرفت. تعدادی از سارقان با استفاده از فرصت تعطیلات از ساختمان مجاور وارد شعبه ممتاز بانک ملی واقع در خیابان انقلاب رو به روی دانشگاه تهران شده بودند و حدود ۲۵۰ عدد از صندوق امانات را باز و اموال داخل این صندوق‌ها را به سرقت برده بودند.

پلیس بعد از ۴۸ ساعت توانست سارقین این ماجرا را دستگیر کند و حالا قرار است این ماجرای واقعی به پرونده یک سریالی پلیسی در تلویزیون بدل شود.

در پی ماجرای سرقت از صندوق امانات بانک ملی، کیفیت پوشش این اتفاق در بخش‌های خبری صداوسیما با تذکر رهبر انقلاب مواجه شده بود که پیمان جبلی رییس صداوسیما در نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشت: «فرزندان شما در رسانه ملی تذکر و گلایه شما را با گوش جان شنیدند. از غفلت و قصور پیش آمده عذرخواهی می‌کنیم.»