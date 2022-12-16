آمریکا: اوکراین حق دارد در کریمه عملیات نظامی انجام دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید از اوکراین برای حمله و عملیات نظامی در شبه جزیره کریمه حمایت کرد.

بر اساس این گزارش، جیک سالیوان گفت: کی یف حق دارد در کریمه عملیات نظامی انجام دهد چرا که آمریکا همچنان این جزیره را بخشی از خاک اوکراین قلمداد می‌کند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید همچنین افزود که هنوز زمان آغاز مذاکرات درباره اوکراین فرا نرسیده و واشنگتن به ارائه کمک‌ها به کی یف در راستای تقویت مواضع آن در مذاکره با روسیه ادامه خواهد داد.

جیک سالیوان گفت: ایالات متحده در حال حاضر مأموریت خود را تضمین بهترین اوضاع ممکن برای کی یف جهت آغاز مذاکرات از طریق تداوم ارائه کمک‌های نظامی می‌داند.

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه می‌گویند این عملیات در پاسخ به درخواست سران جمهوری‌های خودمختار دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شده است. به نوشته اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفته است که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از هشت سال تحت نسل‌کشی و آزار و اذیت رژیم کی‌یف قرار داشتند».

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از ۸ سال تحت نسل کشی و آزار و اذیت رژیم کی یف قرار داشتند».

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تاکنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده‌اند. از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.

این در حالی است که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، اقدامات غرب علیه روسیه را «جنگ اقتصادی» خواند و تأکید کرد: غرب تحریم‌های تهاجمی و بی‌سابقه‌ای را علیه روسیه به اجرا گذاشت که هدف آن از بین بردن اقتصاد ما در کوتاه مدت، سرقت ذخایر ارزی ما، سقوط پول ملی (روبل) و ایجاد تورم ویرانگر بود، اما غرب به هیچیک از این اهداف نرسید.