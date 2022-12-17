حامد هوشیاری کارگردان و مدرس تئاتر درباره لزوم حمایت از گروههای تئاتری به خبرنگار مهر گفت: تشکیل گروه موجب ساماندهی فعالیت اعضای گروه میشود. با تشکیل گروه، فعالیت اعضا هدفمند شده و میتوانند علاوه بر اجرای تئاتر دست به کارهای پژوهشی نیز بزنند و با گروههای دیگری تئاتری نیز تعامل داشته و از تجربیات یکدیگر کمک بگیرند از این رو با ثبت گروههای تئاتری، فعالیت آنها هدفمندتر میشود و میتوانند اهداف مشخصی را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: در سال ۹۱ تشکیل گروههای نمایشی بسیار جدی شد و نتایج خوبی نیز دربرداشت. کتابی نیز با عنوان «ساماندهی گروههای نمایش با شیوه نوین مدیریتی» نوشته فریندخت زاهدی در همین رابطه به چاپ رسید که فعالیت این گروهها را محکمتر کرد. لذا این گروهها در هر استان بسیار موثرند و میتوانند خروجیهای مناسبی در جشنوارهها داشته باشند.
هوشیاری درباره لزوم توجه دانشجویان به تشکیل گروههای تئاتری از زمان دانشجویی بیان کرد: لازم است بستری مناسب در دانشگاه برای دانشجویان فراهم شود تا بتوانند گروههای تئاتری خود را از همان زمان تشکیل دهند و همچنین امکان معرفی به گروههای تئاتری دیگر و فعالیت برایشان شکل بگیرد.
وی ضمن تاکید بر لزوم ارتباطگیری خود دانشجویان با گروههای تئاتری و نمایشی گفت: کم توجهی به گروههای تئاتری موجب زیر سوال بردن کل تئاتر کشور میشود. وقتی که گروههای تئاتری شکل میگیرند، بازیگران و عوامل با یکدیگر بیشتر آشنا شده و کارگردان و نویسنده با گروهها هماهنگ میشوند اما کم توجهی به این گروهها موجب از بین رفتن آنها میشود. گروههای تئاتری حمایت میخواهند. لزوم حمایت از گروههای تئاتری باید آرمان و دغدغهای همیشگی اداره کل هنرهای نمایشی باشد چراکه گسترش تئاتر، کیفیت اجراها و تثبیت شیوهها و رویکردهای مورد نظر گروهها با استمرار در حمایت از فعالیت حرفهای آنها امکان پذیر است.
این کارگردان تئاتر یادآور شد: در این میان شناسایی گروههای نمایشی فعال در کشور را باید نخستین گام در ارزیابی ظرفیتهای بالقوه گروهها ارزیابی کرد و فراهم کردن امکانات و زیرساختهای متناسب با گروهها در گامهای بعدی و با تقسیم عادلانه امکانات محقق خواهد شد که در این میان اداره کل هنرهای نمایشی باید نگاهی عدالت محور در تئاتر داشته باشد و با بستههای حمایتی در هدف گذاری گروههای نمایش سهیم و در امکانات و اعتبارات پیش بینی شده حامی گروههای نمایشی باشد.
هوشیاری در پایان صحبتهایش متذکر شد: از نقاط قوت حمایت از گروههای منسجم تئاتر، این است که گروههای قاعدهمند و منضبط با فعالیت مستمر و مداوم خود میتوانند در تامین و تغذیه اعضای گروهها قویتر عمل کنند و به این ترتیب به عمر حرفهای خود بیفزایند. بدیهی است که حمایت جدی از گروههای تئاتری در سراسر کشور به کیفیت فعالیتهای تئاتری خواهد انجامید و گروههای تئاتری را زنده و جریان ساز نگه داشت و هویتی حرفهای و جدی را برای گروهها به ارمغان آورد.
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