  1. هنر
  2. تئاتر
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۲۷

برنامه‌ای که تا ۱۴ اردیبهشت ادامه دارد

اجرای قطعه «بازیگر تئاتر» در بزرگداشت روز جهانی تئاتر

اجرای قطعه «بازیگر تئاتر» در بزرگداشت روز جهانی تئاتر

حامد هوشیاری نویسنده و کارگردان تئاتر در جشن بزرگداشت روز جهانی تئاتر قطعه «بازیگر تئاتر» را هر روز اجرا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قطعه موسیقی «بازیگر تئاتر» به خوانندگی حامد هوشیاری نویسنده و کارگردان تئاتر به مدت ۸ روز در محوطه استیج خانه هنرمندان ایران در حال اجرا است.

اجرای این قطعه موسیقی که درباره بازیگران تئاتر است از ۷ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا ۱۴ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

قطعه «بازیگر تئاتر» با موضوع مقام بازیگر به آهنگسازی، ترانه سرایی و خوانندگی حامد هوشیاری با مدت زمان سه دقیقه، تهیه و تولید شده است که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی تئاتر هر روز ساعت ۱۶ در محوطه استیج خانه هنرمندان ایران اجرا می شود.

این قطعه در سال ۱۳۸۳ در اولین دوره جشن بازیگر انجمن بازیگران خانه تئاتر و جشن کانون نمایشگران خیابانی اجرا شده و در سال ۱۳۸۶ و۱۳۸۷ نیز در جشن خانه تئاتر در خانه هنرمندان و تئاترشهر به اجرا در آمده است.

حامد هوشیاری دارای مدرک فوق لیسانس ادبیات نمایشی، نویسنده و کارگردان عرصه نمایش، عضو کانون نمایشگران خیابانی، عضو انجمن بازیگران، نویسندگان و منتقدان خانه تئاتر است و آخرین نمایشنامه نگارش و اجرا شده وی «راهمرد» نام دارد که با محوریت نقالی و تعزیه مهر و آبان ۱۳۹۶ در پلاتو اجرای تئاتر شهر به صحنه رفت.

کد مطلب 4286045
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها