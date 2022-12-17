تحریم های جدید روسیه، ضربه به دپیلماسی پارلمانی در اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «کنستانتین کوساچف» معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد که تحریم‌های اتحادیه اروپا که بخشی از آن علیه قانون‌گذاران روسی وضع شده است، تنها به دیپلماسی پارلمانی در اروپا ضربه می زند.

سناتور ارشد روس در پیامی در حساب تلگرامی خود در خصوص تحریم های اتحادیه اروپا آورد: تنها چیزی که تحریم های اتحادیه اروپا علیه پارلمان روسیه می تواند آسیب زننده باشد، ارتباط میان این دو نهاد و یا به عبارت دیگر دیپلماسی پارلمانی در اروپا است.

کوساچف در ادامه با طرح این پرسش که چه کسی از به هم خوردن ارتباط میان پارلمان روسیه و اتحادیه اروپا سود می برد، تاکید کرد:به عقیده من کسانی که در مورد بسته‌های بعدی تحریم های روسیه تصمیم می‌گیرند، باید در اتحادیه اروپا به عنوان عامل خارجی در اتحادیه اروپا شناخته شوند، زیرا آنها به خاطر نیروهای ثالث، به شکلی آشکار علیه اهداف اروپا اقدام می‌کنند.

کمیسیون اروپا روز جمعه، یک روز پس از توافق ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در خصوص وضع بسته جدید تحریم‌های روسیه، جزئیات آن را به شرح زیر اعلام کرد: بنا به اعلام کمیسیون اروپا، تحریم‌های جدید بروکسل شامل ۱۶۸ سازمان مرتبط با مجتمع نظامی-صنعتی روسیه را هدف قرار داده است. محدودیت‌های صادرات فناوری‌های با کاربرد دوگانه به موارد جدید از جمله فناوری اطلاعاتی، هواپیماهای بدون سرنشین، الکترونیک بسط می‌یابد. محدودیت‌ها در بخش معدن، خدمات تجاری از جمله تبلیغات، تحقیقات بازاریابی، نظرسنجی‌های عمومی نیز ذیل بسته نهم تحریم‌های روسیه گسترش خواهد یافت.

پیشتر شارل میشل رئیس شورای اروپا از توافق پیرامون بسته نهم تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد و علت تأخیر در دستیابی به توافق را تلاش برای تضمین امنیت غذایی در جهان اعلام کرد.