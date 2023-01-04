به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «خی ورهوفستات»، نخست وزیر سابق بلژیک و نماینده پارلمان اروپا آشکارا دریافته است که تحریم های غرب علیه روسیه به طور کامل شکست خورده است.

ورهوفستات در توییتی نوشت: «۹ بسته تحریمی علیه روسیه اثر آن کمتر از صفر است.»

نخست‌وزیر سابق بلژیک با استناد به گزارشی در پایگاه خبری پولیتیکو که نموداری از شاخص‌های تجاری روسیه و اتحادیه اروپا را از فوریه تا آگوست ۲۰۲۲ نشان می دهد و نتایج آن حکایت از رشد تجاری روسیه با کشورهای اروپایی است، گفت: «ما به روسیه برای جنگ پاداش می‌دهیم.»

نمودار مورد استناد نخست وزیر سابق بلژیک نشان می‌دهد که روسیه گردش مالی تجاری خود را با تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به استثنای دانمارک، فنلاند و کشورهای بالتیک افزایش داده است. به ویژه، گردش تجاری بین روسیه و آلمان ۳۳ درصد (۲۰.۷ میلیارد یورو) افزایش یافت.

همچنین گردش مالی تجاری روسیه با لهستان با ۲۴ درصد افزایش به ۱۰.۴ میلیارد یورو رسید. خی ورهوفستات افزود: «یک عکس گویای همه چیز است.»

پیشتر «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به دور جدید تحریم‌های اروپا گفته بود که تازه‌ترین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه بابت جنگ اوکراین، تنها مسائل و مشکلات درونی این اتحادیه را وخیم‌تر می‌کند.

‌پیش از این نیز «کنستانتین کوساچف» معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته بود که تحریم‌های اتحادیه اروپا که بخشی از آن علیه قانون‌گذاران روسی وضع شده است، تنها به دیپلماسی پارلمانی در اروپا ضربه می‌زند.

کوساچف در ادامه با طرح این پرسش که چه کسی از به هم خوردن ارتباط میان پارلمان روسیه و اتحادیه اروپا سود می‌برد، تاکید کرد: به عقیده من کسانی که در مورد بسته‌های بعدی تحریم‌های روسیه تصمیم می‌گیرند، باید در اتحادیه اروپا به عنوان عامل خارجی در اتحادیه اروپا شناخته شوند، زیرا آنها به خاطر نیروهای ثالث، به شکلی آشکار علیه اهداف اروپا اقدام می‌کنند.

کمیسیون اروپا ماه گذشته پس از توافق ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در خصوص وضع بسته جدید تحریم‌های روسیه، جزئیات آن را به شرح زیر اعلام کرد: بنا به اعلام کمیسیون اروپا، تحریم‌های جدید بروکسل شامل ۱۶۸ سازمان مرتبط با مجتمع نظامی-صنعتی روسیه را هدف قرار داده است. محدودیت‌های صادرات فناوری‌های با کاربرد دوگانه به موارد جدید از جمله فناوری اطلاعاتی، هواپیماهای بدون سرنشین، الکترونیک بسط می‌یابد. محدودیت‌ها در بخش معدن، خدمات تجاری از جمله تبلیغات، تحقیقات بازاریابی، نظرسنجی‌های عمومی نیز ذیل بسته نهم تحریم‌های روسیه گسترش خواهد یافت.

پیشتر شارل میشل رئیس شورای اروپا از توافق پیرامون بسته نهم تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد و علت تأخیر در دستیابی به توافق را تلاش برای تضمین امنیت غذایی در جهان اعلام کرد.