تجهیز بیمارستان جدیدالاحداث تویسرکان نیازمند کمک مسئولان و خیرین

محمد ربیع یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: خدمات سلامت نه به صورت یکسان بلکه به صورت مناسب باید در اختیار مردم قرار گیرد و خدمات در مناطق کم برخوردار باید بیشتر باشد.

وی افزود: سلامت در کشور ایران نسبت به کشورهای خاورمیانه بسیار پیشرو است.

یگانه در ادامه از چالش‌های بیمارستان جدید الاحداث این شهرستان نام برد و متذکر شد: کمبود تجهیزات، مشکلات اجرایی و کمبود فضای فیزیکی ازجمله چالش‌های موجود در این شهرستان است و طبق برآورد اولیه مبلغی بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان برای تجهیز این امکانات وجود دارد که در اینجا کمک‌های خاص مسئولین و خیرین را می‌طلبد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تویسرکان تشریح کرد: عدم وجود دستگاه سی‌تی‌اسکن در بیمارستان سردار سلیمانی یک چالش جدی برای بیمارانی است که به این بیمارستان مراجعه می‌کنند و مجبور خواهند بود برای انجام سی تی اسکن یک یا چند بار بین دو بیمارستان سردار و بیمارستان ولیعصر رفت و آمد کنند و این جابجایی‌ها برای بیماران هزینه، از بین بردن وقت و نارضایتی بیمار و همراه بیمار را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه از یکی دیگر از نیازهای شهرستان که دستگاه MRI است نام برد و افزود : دستگاه MRI و سی تی اسکن به ۲۵۰ متر فضا نیاز دارد اگر دستگاه خریداری شود فضا سازی نیز انجام خواهد شد.

یگانه یادآور شد: از دیگر اولویت‌ها در بیمارستان سردار دستگاه ماموگرافی، سنگ شکن، لاپاراسکوپی، آندوسکوپی، دیالیز و سونوگرافی است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تویسرکان در پایان بابیان اینکه شهرستان به دلیل داشتن باغات گردو و درختان بزرگ در زمان برداشت گردو مشکلات زیادی به خاطر سقوط از درختان گردو برای باغداران این شهرستان پیش می‌آورد خاطرنشان کرد: در بیمارستان این شهرستان نیازمند، ست جراحی با هزینه یک میلیارد تومان هستیم تا با کمک جراح مغز و اعصاب جراحی بیماران در مواقع فوری در این شهرستان انجام شود و بیماران به خارج از شهرستان اعزام نشوند تا خدایی ناکرده باعث تلف شدن وقت و مرگ بیمار شود.