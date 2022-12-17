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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۶

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران مطرح کرد؛

تولید مسکن با بهره‌گیری از ظرفیت اتحادیه تعاونی‌های عمرانی

تولید مسکن با بهره‌گیری از ظرفیت اتحادیه تعاونی‌های عمرانی

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان نوسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران برای تولید مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت با اشاره به رویکرد شهرداری تهران برای تأمین مسکن استطاعت پذیر از انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان نوسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران برای تولید مسکن خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت‌ها و مشکل مسکن در شهر تهران و اینکه جمعیت قابل توجهی از شهروندان تهرانی مستأجر هستند، مدیریت شهری موضوع تشکیل قرارگاه جهادی مسکن را با هدف رفع موانع تولید مسکن و مشارکت شهرداری در جهت خانه دار کردن اقشار کم درآمد و مستأجرین شهر تهران در دستور کار قرار داد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به مأموریت سازمان نوسازی شهر تهران برای احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده و پلاک‌های ناپایدار و اراضی رها شده، تصریح کرد: وظیفه ما این است که بتوانیم از ظرفیت همه نهادها و مجموعه‌هایی که می‌توانند در این مسیر ما را یاری کنند، کمک بگیریم.

وی با اشاره به رویکرد شهرداری در موضوع قرارگاه جهادی مسکن برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بالاخص ظرفیت تعاونی‌ها، عنوان کرد: خوشبختانه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و امیدواریم امضای این تفاهم نامه مسیری باشد در جهت تولید مسکن ارزان قیمت برای جمعیت مستأجر و اقشار ضعیف اقتصادی جامعه که تا به امروز نتوانستند بحث مسکن خود را در شهر تهران حل کنند و متأسفانه سالانه شاهد رانده شدن این اقشار از شهر تهران به حاشیه‌ها هستیم.

بر اساس این گزارش همکاری و مشارکت در طرح، ساخت و سرمایه گذاری مسکن ناظر به تولید واحد مسکونی در اراضی متعلق به طرفین در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران موضوع اصلی این تفاهم نامه است.

کد مطلب 5657289

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