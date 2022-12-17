به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت با اشاره به رویکرد شهرداری تهران برای تأمین مسکن استطاعت پذیر از انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان نوسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران برای تولید مسکن خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت‌ها و مشکل مسکن در شهر تهران و اینکه جمعیت قابل توجهی از شهروندان تهرانی مستأجر هستند، مدیریت شهری موضوع تشکیل قرارگاه جهادی مسکن را با هدف رفع موانع تولید مسکن و مشارکت شهرداری در جهت خانه دار کردن اقشار کم درآمد و مستأجرین شهر تهران در دستور کار قرار داد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به مأموریت سازمان نوسازی شهر تهران برای احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده و پلاک‌های ناپایدار و اراضی رها شده، تصریح کرد: وظیفه ما این است که بتوانیم از ظرفیت همه نهادها و مجموعه‌هایی که می‌توانند در این مسیر ما را یاری کنند، کمک بگیریم.

وی با اشاره به رویکرد شهرداری در موضوع قرارگاه جهادی مسکن برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بالاخص ظرفیت تعاونی‌ها، عنوان کرد: خوشبختانه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و امیدواریم امضای این تفاهم نامه مسیری باشد در جهت تولید مسکن ارزان قیمت برای جمعیت مستأجر و اقشار ضعیف اقتصادی جامعه که تا به امروز نتوانستند بحث مسکن خود را در شهر تهران حل کنند و متأسفانه سالانه شاهد رانده شدن این اقشار از شهر تهران به حاشیه‌ها هستیم.

بر اساس این گزارش همکاری و مشارکت در طرح، ساخت و سرمایه گذاری مسکن ناظر به تولید واحد مسکونی در اراضی متعلق به طرفین در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران موضوع اصلی این تفاهم نامه است.