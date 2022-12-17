اعضای بدن جوان صومعه سرا اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لطیف پناهی گفت: معین عباسی که بر اثر تصادف با موتور ۳ روز در بیمارستان پورسینا بستری بود پس از تأیید مرگ مغزی این جوان ۲۶ ساله و رضایت خانواده اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا شد.

پناهی با بیان اینکه اعضای این جوان صومعه سرایی در بیمارستان رازی رشت به ۳ بیمار نیازمند پیوند زده شد، افزود: کبد و دو کلیه معین عباسی به ۲ مرد ۳۳ و۵۳ و یک زن ۵۳ گیلانی در انتظار پیوند بودند اهدا شد.

وی با اشاره به آغاز پیوند عضو از سال ۷۸ گفت: تا کنون اعضای بدن ۲۳۶ در گیلان اهدا شده است.