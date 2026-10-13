به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب هاشمی صبح امروز سه‌شنبه در نشست ساماندهی واحدهای شالیکوبی استان خوزستان اظهار کرد: این جلسه با هدف شناسایی واحدهای فاقد مجوز و همچنین بررسی نحوه ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های تعریف‌شده برگزار شده است.

وی با اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند فرآوری برنج افزود: در این نشست، نحوه ثبت‌نام واحدهای فاقد مجوز و راهکارهای قانونی برای فعالیت آن‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر اهمیت ثبت انبارهای مرتبط با این واحدها در سامانه جامع انبارها تأکید شد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: این اقدامات با حضور رئیس اتاق اصناف استان، رئیس انجمن برنج استان و کارشناسان مربوطه در راستای بهبود نظارت بر چرخه تولید و فرآوری برنج انجام می‌شود.

هاشمی بیان کرد: هدف نهایی این طرح، ساماندهی کامل فعالیت‌های مرتبط با صنعت برنج در استان و تکمیل اطلاعات تمامی واحدهای فعال برای ارتقای سلامت و کیفیت محصول در بازار است.