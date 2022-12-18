احکام انضباطی ۴۰ دانشجوی علامه ملغی شد

مهدی واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آرام بودن نسبی فضای دانشگاه در آذرماه گفت: تقریبا در آذرماه اتفاق خاصی را در دانشگاه شاهد نبودیم به غیر ۱۵ و ۱۶ آذر که از طرفی روز دانشجو بود و از سوی دیگر فراخوان هایی در آن روزها اعلام شده بود.

معاون دانشجویی دانشگاه علامه افزود: در دانشگاه علامه در آذرماه شرایط آرامی را گذراندیم و کلاس ها با یک فراز و فرودی به صورت کلی برگزار شد و مساله ای از بابت تحریم کلاس ها نداشتیم البته اینطور نبوده که مطلقا مواردی از جهت عدم برگزاری کلاس ها نداشتیم.



واحدی ضمن تاکید بر اینکه هیچ تعویقی در برگزاری بازه زمانی امتحانات پایان ترم نداریم، گفت: برای برگزاری کلاس های جبرانی به طور همزمان سامانه مجازی را نیز فعال کرده تا کلاس های جبرانی در کنار برگزاری کلاس های حضوری نیز برگزار شود.



معاون دانشجویی دانشگاه علامه بیان کرد: در ۱۶ آذر ماه هیچ برنامه و تقاضایی برای برگزاری تجمعی‌ نداشتیم ولی در پی برگزاری تجمعاتی، حدود ۲۰ نفر ممنوع الورود شدند. این دانشجویان افرادی هستند که اصرار دارند این مسیر را ادامه دهند و رفتارهای مداراگونه ما را بر نمی تابند و دانشگاه در مقابل از ابزارهای قانونی خودش استفاده خواهد کرد.



این مقام مسول دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: از این ۲۰ نفر، برای ۱۱ نفر شنبه هفته گذشته حکم بدوی صادر شده و منتظر هستیم موعد قانونی تجدیدنظر که ۱۰ روز بوده و دانشجو حق درخواست تجدید نظر دارد، طی شود و پس از آن در صورت درخواست دانشجو جلسه تجدیدنظر خواهی برگزار و پس از آن احکام صادر و ابلاغ خواهد شد.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه تخلفات ترکیبی بوده و شرکت در تجمعات و ایجاد بلوا و عدم رعایت شئون دانشجویی را شامل می شده، ترکیبی از تنبیهات مندرج در شیوه نامه انضباطی برای این دانشجویان لحاظ شده است و این آرا منع یک تا دو ترم تحصیل با احتساب در سنوات در نظر گرفته شده است.



معاون دانشجویی دانشگاه علامه در پاسخ به این سوال که در مصاحبه قبلی اعلام کردید که ۴۰ دانشجو ممنوع الورود شده و احکام بدوی صادر شده است، آیا حکم نهایی صادر شد گفت: درباره این ۴۰ دانشجو شورای دانشگاه تصمیم گرفت که فرصت دیگری به آن ها بدهد تا اگر متعهد شوند، شورای انضباطی مداخله نکند و علی رغم اینکه جلسه تشکیل شده بود و آرای بدوی هم صادر شده بود اما ابلاغ نشد و متوقف شد.

وی در پایان تاکید کرد: این دانشجویان اگر در ادامه کنش گری منفی نداشته باشند آرا اجرایی نخواهد شد ولی در صورت تکرار، پرونده آن ها به جریان خواهد افتاد.