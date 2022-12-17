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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۹:۵۵

شورای صنفی شریف اعلام کرد؛

روند رفع ممنوعیت ورود دانشجویان مشخص شد

روند رفع ممنوعیت ورود دانشجویان مشخص شد

شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف از پیگیری ها برای شفافیت فرایند اعتراض به ممنوعیت ورود و مراحل رفع آن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای صنفی دانشگاه شریف اعلام کرد؛ در نتیجه پیگیری‌های صنفی در راستای تحقق هرچه بهتر منشور اجتماعی دانشگاه، در زمینه شفاف‌سازی روند رفع ممنوع‌الورودی دانشجویان، فرآیندی به معاونت دانشجویی پیشنهاد شد که مورد تایید نیز قرار گرفت. در نتیجه از این پس روند رفع ممنوعیت ورود دانشجویان به صورت رسمی مشخص شده است.

در این فرایند دانشجو پس از ممنوع‌الورود شدن، ابتدا به معاونت دانشجویی دانشکده خود رجوع می‌کند.

پس از آن، معاون دانشجویی دانشکده مربوطه با هماهنگی معاونت دانشجویی دانشگاه و مسئولان حراست، به بررسی مستندات پرونده دانشجو پرداخته و با توجه به شرایط می‌تواند درخواست رفع ممنوعیت دانشجو را داشته باشد.

این درخواست پس از بررسی توسط حراست به ریاست دانشگاه ارجاع داده می‌شود و پس از آن دانشجو مجاز به ورود خواهد شد.

کد مطلب 5657122

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