ادغام یک شرکت توسعه دهنده با فیس بوک زاکربرگ را به دادگاه کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، متا برای خرید شرکت «ویتین آن لیمیتد» در دادگاه های فدرال با رگولاتورهای دولتی کشمکش دارد. در همین راستا پیش بینی می شود مارک زاکربرگ به عنوان شاهد در یک دادگاه در سن خوزه (ایالت کالیفرنیا) حضور یابد.

این شرکت یک اپ سلامت واقعیت مجازی به نام «سوپر نچرال» توسعه داده است. موضوع دادگاه آن است که آیا ادغام شرکت مذکور در متا به رقابت در بازار نوظهور واقعیت مجاز آسیب می رساند یا خیر. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا معتقد است با انجام چنین معامله ای قوانین آنتی تراست نقض و از سوی دیگر نوآوری نیز راکد می شود. همچنین مشتریان اپ در خارج از پلتفرم های متعلق به متا باید قیمت بالاتر برای استفاده بپردازند و از گزینه های انتخابی کمتری برخوردار خواهند بود.

کمیسیون فدرال تجارت آمریکا در دادگاه ادعا کرد متا برنامه های خود برای ورود به بازار نوپای سلامت واقعیت مجازی را در تابستان ۲۰۲۱ میلادی رها کرد و تصمیم گرفت شرکت «ویتین» را بخرد.

هال سینگر یکی از شاهدان کمیسیون فدرال در دادگاه در این باره شهادت داد: تهدید عاملی است که سبب می شود شرکت ها به فعالیت ادامه دهند. به این ترتیب شرکت ها به نوآوری ادامه می دهند و قیمت ها پایین می ماند.

اما متا مدعی است هیچ برنامه ای برای ایجاد یک اپلیکیشن رقابتی ندارد و در مذاکرات به این نتیجه رسیده توانایی انجام چنین اقدامی را ندارد.

مارک رابکین نائب رییس متا در بخش واقعیت مجازی نیز در دادگاه شهادت داد متا احتمالا می تواند یک سلامت واقعیت مجازی بسازد اما شانس موفقیت آن بسیار اندک خواهد بود.

شکایت کمیسیون فدرال تجارت آمرکیا در مقابل ادغام این شرکت کوچک در متا نشان دهنده موضع تهاجمی لینا خان (مدیر آژانس مذکور) در مقابل شرکت های فناوری بزرگ و قوانین آنتی تراست دارد.