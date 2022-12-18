حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با ابراز تأسف و تالم، حادثه ناگوار و جانسوز تصادف که منجر به فوت ۷ نفر از همشهریان شد، اظهار کرد: جاده مغان معروف به جاده قتلگاه باز هم قربانی گرفت که ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار، از درگاه احدیت آرزوی غفران و علو درجات برای جان باختگان داریم.

وی با انتقاد از توقف پروژه چهاربانده پارس آباد و مشکلات راه‌های روستایی این منطقه خاطرنشان کرد: از مسئولان شهرستانی و استانی و از شخص وزیر راه و شهرسازی می‌خواهیم با تخصیص اعتبار مانع تعطیلی و متوقف شدن پروژه چهاربانده جاده پارس آباد باشند.

امام جمعه شهرستان پارس آباد ادامه داد: مردم این منطقه تا کی باید تاوان کم کاری‌ها و عدم پاسخگو بودن مسئولان در منطقه را بدهند و حق مردم منطقه مغان است که بعد از سال‌ها رنج و عذاب از جاده‌های چهاربانده بهره مند شود.

باقری بنابی با اشاره به سفر رئیس جمهور به پارس آباد، تصریح کرد: در سفر رئیس جمهور به منطقه نیز وضعیت جاده پارس آباد را به رئیس جمهور گزارش کردیم که تاکنون هیچ نتیجه‌ای از این بازدیدها عاید شهرستان پارس آباد نشده است.

وی با بیان اینکه خانواده‌ای در پارس آباد نیست که یکی از عزیزانشان را در این جاده از دست نداده باشند، گفت: این جاده مایه تأسف برای شهرستان و اسباب قتل برای خانواده‌ها شده است که تعلل در احداث چهاربانده آن دیگر جایز به نظر نمی‌رسد.