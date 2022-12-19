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۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۳

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان:

طرح هادی در ۱۰۲ روستای زنجان بازنگری شد

طرح هادی در ۱۰۲ روستای زنجان بازنگری شد

زنجان-معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان گفت: امسال در ۱۰۲ روستای استان طرح هادی بازنگری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی با بیان اینکه بازنگری طرح هادی هر روستایی که نیاز است باید انجام گیرد، اظهار کرد: طبق قانون ما باید در روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان زنجان، طرح هادی را اجرا کنیم.

وی با اشاره به افق‌های ده ساله این طرح، افزود: طرح هادی ۲۴۰ روستا نیازمند بازنگری هستند که برای این منظور نیاز به تأمین اعتبارات هستیم.

محمدی با اشاره به اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی برای بازنگری این طرح‌ها، اضافه کرد: مشکلات روستاییان اعم از تغییر کاربری‌های مسکونی و سایر خدمات در این طرح پیش‌بینی و تأمین شده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان خاطرنشان کرد: حدود ۱۲ میلیارد تومان برای ۱۰۲ روستای استان زنجان اعتبار تخمین زده‌ایم که در صورت تخصیص این بازنگری انجام و در زمان مقرر به بهره‌برداری خواهد رسید

کد مطلب 5658992

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