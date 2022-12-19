طرح هادی در ۱۰۲ روستای زنجان بازنگری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی با بیان اینکه بازنگری طرح هادی هر روستایی که نیاز است باید انجام گیرد، اظهار کرد: طبق قانون ما باید در روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان زنجان، طرح هادی را اجرا کنیم.
وی با اشاره به افقهای ده ساله این طرح، افزود: طرح هادی ۲۴۰ روستا نیازمند بازنگری هستند که برای این منظور نیاز به تأمین اعتبارات هستیم.
محمدی با اشاره به اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی برای بازنگری این طرحها، اضافه کرد: مشکلات روستاییان اعم از تغییر کاربریهای مسکونی و سایر خدمات در این طرح پیشبینی و تأمین شده است.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان خاطرنشان کرد: حدود ۱۲ میلیارد تومان برای ۱۰۲ روستای استان زنجان اعتبار تخمین زدهایم که در صورت تخصیص این بازنگری انجام و در زمان مقرر به بهرهبرداری خواهد رسید
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