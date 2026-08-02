خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: این روزها عشق و ارادت مردم خراسان جنوبی به ائمه اطهار کسی پوشیده نیست. مردمانی که کیلومترها مسیر را طی طریق می‌کنند تا اربعین حسینی پذیرای زائران امام حسین (ع) باشند.

این روزها شارع صاحب‌الزمانی کاظمین رنگ و بوی خراسان جنوبی گرفته است. جایی که موکب‌های برپا شده از دل کویر، قدم به قدم این مسیر را به جلوه‌ای از عشق و ارادت تبدیل کرده‌ و با خدمت بی‌منت، روایتگر دلدادگی مردمان این دیار به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

یکی با دم‌نوش‌های معروف خراسان جنوبی از زائران پذیرایی می‌کند، دیگری غذای گرم میان عاشقان اباعبدالله (ع) توزیع می‌کند و آن یکی، تمام توان و اخلاصش را به کار گرفته تا با نانی گرم، خستگی راه و گرسنگی را از تن زائران امام حسین (ع) بزداید.

یک روایت دیگر از دلدادگی

در این بین، موکب صاحب‌الزمانی تقاب هم حکایتی شیرین را مشق می‌کند. موکبی که با عطر کلوچه‌های تازه‌پخت، سهم خود را از میزبانی زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ادا می‌کند.

گرمای کاظمین امان نمی‌دهد. آفتاب بی‌وقفه می‌تابد، اما در گوشه‌ای از این شهر، عده‌ای پای تنور ایستاده‌اند تا شیرینی خدمت را میان زائران حسینی تقسیم کنند.

بوی کلوچه، زودتر از هر چیزی تو را به سمت موکب می‌کشاند. اینجا ۴۰ خادم، بی‌آنکه گرمای هوا را بهانه خستگی کنند، دست به دست هم داده‌اند تا برای زائرانی که راهی کربلا هستند، توشه‌ای از محبت آماده کنند.

خادمان، هرکدام گوشه‌ای از کار را بر عهده گرفته‌اند. یکی چانه می‌گیرد، دیگری خمیرها را آماده می‌کند و دیگری کنار گرمای تنور ایستاده تا کلوچه‌ها را به موقع از دل آتش بیرون بیاورد. گویی هرکس وظیفه خود را سال‌ها تمرین کرده است.

قصه‌ای از همدلی خادمان

در هر نوبت پخت، ۱۲ هزار کلوچه آماده می‌شود. کلوچه‌هایی که آماده شدنشان، قصه‌ای از همکاری و همدلی چندین خادم است. گوشه‌ای از موکب، چند بانوی خادم کنار هم نشسته‌اند و با دستانی که حالا بوی خمیر و آرد گرفته، مشغول آماده‌سازی کلوچه‌ها هستند.

یکی چانه‌های کوچک خمیر را آماده می‌کند، دیگری آن‌ها را با دقت برش می‌دهد و نفر بعدی با ظرافت، نقش و طرح مخصوص کلوچه را روی خمیرها می‌زند. هر مرحله با حوصله انجام می‌شود تا کلوچه‌ها شکل و کیفیت مناسبی داشته باشند.

لبخندهایشان هم قصه شیرین دلدادگی را روایت می‌کند؛ لبخندهایی که از دل گرمای تنور و خستگی کار، جوانه زده و نشان می‌دهد برای عاشقان حسین (ع)، خدمت نه سخت که افتخاری شیرین است.

پخت ۱۲ هزار کلوچه در هر نوبت

حاج اسدالله باقی، یکی از اعضای موکب صاحب‌الزمانی تقاب، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خدمت در مسیر اربعین، تنها پخت کلوچه یا توزیع غذا نیست چراکه اینجا هر کس با هر توان و ظرفیتی تلاش می‌کند تا ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نشان دهد و سهمی هرچند کوچک در خدمت به زائران داشته باشد.

وی با اشاره به حضور خادمان موکب در گرمای طاقت‌فرسای کاظمین، افزود: گرمای هوا و سختی کار در برابر شوق خدمت به زائران هیچ است و وقتی لبخند رضایت زائران را می‌بینیم، تمام خستگی‌ها از تنمان بیرون می‌رود و احساس می‌کنیم خداوند بهترین مزد را به ما عطا کرده است.

باقی ادامه داد: ۲۰ خانم و ۲۰ آقا در ابن موکب مشغول خدمت بوده و در هر نوبت، حدود ۱۲ هزار کلوچه پخت می کنند.

این عضو موکب صاحب‌الزمانی تقاب با بیان اینکه همه خادمان این موکب به صورت داوطلبانه و تنها برای رضایت اهل‌بیت (ع) گرد هم آمده‌اند، افزود: هدف ما این است که زائران، حتی برای لحظاتی کوتاه، با خوردن یک کلوچه گرم، خستگی راه را فراموش کنند و این محبت کوچک را به نام مردم خراسان جنوبی به یاد داشته باشند.

اربعین جلوه‌ای از وحدت مسلمانان

باقی با بیان اینکه اربعین جلوه‌ای از وحدت و همدلی مسلمانان است، اظهار کرد: حضور در این مسیر نورانی، فرصتی برای خودسازی، ترویج فرهنگ ایثار و خدمت و انتقال پیام قیام عاشورا به نسل‌های آینده است و امیدواریم بتوانیم با خدمت خالصانه، ره‌توشه‌ای برای آخرت خود فراهم کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی پیرامون حضور مردم در اربعین امسال، اظهار کرد: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی ثابت کرده‌اند که همواره پای آرمان‌های انقلاب، ارزش‌های دینی و اعتقادات خود ایستاده‌اند و هر جا که نیاز باشد، با حضور پرشور خود حماسه‌ای ماندگار رقم می‌زنند.

باقی افزود: اربعین حسینی یکی از جلوه‌های بزرگ عشق و ارادت مردم به اهل‌بیت (ع) است و حضور میلیونی عاشقان امام حسین (ع) در این مسیر، نشان‌دهنده زنده بودن فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری در جامعه اسلامی است.

وی ادامه داد: مردم خراسان جنوبی نیز همچون سال‌های گذشته با حضور در این حرکت عظیم و همچنین خدمت‌رسانی در موکب‌ها، نشان می‌دهند که فاصله جغرافیایی مانعی برای ابراز محبت به سیدالشهدا (ع) نیست و دل‌های عاشق از هر نقطه‌ای خود را به این مسیر نورانی می‌رسانند.