به گزارش خبرنگار مهر، حمید حبیبی نیا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پایش وضعیت بهداشتی رستوران‌های شهرستان بوشهر پرونده ۴ رستوران متخلف جهت اعمال قانون به مراجع قضائی ارجاع شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: در اجرای طرح پایش وضعیت بهداشتی رستوران‌ها، ۱۰ نفر از بازرسین بهداشت محیط و با همراهی قضات دادگستری و مأمورین اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و در قالب ۵ تیم چهارنفره اقدام به بازرسی بهداشتی از همه رستوران‌های سطح شهرستان کردند.

وی افزود: در طرح مذکور بازرسین بهداشت محیط این مرکز در مراجعه به رستوران‌ها، میزان رعایت دستورالعمل‌ها ی بهداشتی را در حوزه‌های بهداشت فردی، بهداشت ساختمان، بهداشت مواد غذایی و بهداشت ابزار و لوازم کار را بررسی و کنترل کردند و ضمن آموزش موارد مذکور اقدام قانونی لازم را به عمل آوردند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در پایش انجام شده همه رستوران‌های شهرستان بوشهر مورد بازرسی قرار گرفتند و تعداد ۱۴ مورد اخطاریه صادر و پرونده ۴ رستوران متخلف جهت اعمال قانون به مراجع قضائی ارجاع شد، ضمن اینکه تعداد ۲ باب رستوران به دلیل تخلفات بهداشتی پلمب شدند.

وی بیان کرد: از همه شهروندان گرامی خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در سطح مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت به شماره ۱۹۰ با کارشناسان این مرکز جهت پیگیری مطرح کنند.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر نیز ضمن تشکر از مجموعه مرکز بهداشت شهرستان و به‌ویژه بازرسین خدوم بهداشت محیط بر لزوم حمایت از بازرسین که در همه شرایط در حال تلاش جهت حفظ سلامت شهروندان هستند، تأکید کرد.

علی حسن‌پور افزود: مرکز بهداشت شهرستان بوشهر همواره منشأ خدمات ارزشمندی بوده است و سیستم قضائی همواره در راستای حفظ و اعتلای سلامت جامعه در کنار پرسنل زحمتکش آن مرکز خواهد بود.