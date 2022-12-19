دستگیری کلاهبردار ۴۰ میلیارد ریالی در داراب 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: در پی مراجعه شهروندان و ارائه شکوائیه به پلیس فتا شهرستان داراب پیرامون کلاهبرداری از طریق یکی از سایت‌های آگهی محور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: در تحقیقات مشخص شد که فرد یا افرادی از طریق یکی از سایت‌های آگهی محور، آگهی فروش محصولات مختلف را ارائه و پس از تماس مشتریان و گرفتن مبالغی وجه نقد به عنوان بیعانه، دیگر پاسخگوی آنان نبوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: تحقیقات مأموران پلیس فتا در این خصوص آغاز و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی شبانه روزی، در نهایت متهم این پرونده در استان تهران شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ نوشاد با بیان اینکه این متهم با این روش اقدام به کلاهبرداری از شهروندان به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال کرده است، افزود: در بازرسی از مخفیگاه کلاهبردار، ۳۶ عدد سیم کارت تلفن همراه، ۱۱ عدد کارت بانکی و ۴ دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شد.