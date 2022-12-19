  1. استانها
  2. فارس
۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۹:۲۲

فرمانده انتظامی داراب:

دستگیری کلاهبردار ۴۰ میلیارد ریالی در داراب 

دستگیری کلاهبردار ۴۰ میلیارد ریالی در داراب 

شیراز - فرمانده انتظامی داراب از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار که مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: در پی مراجعه شهروندان و ارائه شکوائیه به پلیس فتا شهرستان داراب پیرامون کلاهبرداری از طریق یکی از سایت‌های آگهی محور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: در تحقیقات مشخص شد که فرد یا افرادی از طریق یکی از سایت‌های آگهی محور، آگهی فروش محصولات مختلف را ارائه و پس از تماس مشتریان و گرفتن مبالغی وجه نقد به عنوان بیعانه، دیگر پاسخگوی آنان نبوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: تحقیقات مأموران پلیس فتا در این خصوص آغاز و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی شبانه روزی، در نهایت متهم این پرونده در استان تهران شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ نوشاد با بیان اینکه این متهم با این روش اقدام به کلاهبرداری از شهروندان به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال کرده است، افزود: در بازرسی از مخفیگاه کلاهبردار، ۳۶ عدد سیم کارت تلفن همراه، ۱۱ عدد کارت بانکی و ۴ دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شد.

کد مطلب 5659191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها