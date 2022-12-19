تخصیص ۱۰۲ میلیارد تومان از مصوبات سفر به علوم پزشکی خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی صبح دو شنبه در نشست با مجمع نمایندگان خراسان شمالی اظهار داشت: نمایندگان نقش مؤثری برای ارتقا حوزه سلامت خواهند داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: از نظر ما شاخص‌های حوزه سلامت جایگاه مطلوبی در استان ندارد که ارتقا این شاخص‌ها نیازمند کمک نمایندگان است.

وی با اشاره به پیگیری‌های متعدد دانشگاه برای قرار گرفتن در ردیف مصوبات سفر رئیس جمهور، افزود: ۷۵۰ میلیارد تومان در حوزه سلامت بودجه مصوب شد که تاکنون ۱۰۲ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

دکتر پورنقی تصریح کرد: میانگین امید به زندگی در خراسان شمالی نسبت به کشور پایین‌تر است که رفع آن نیازمند سرمایه گذاری‌های کلان می‌باشد.

وی در انتها با تاکید بر اینکه عدالت در سلامت یکی از اهداف دانشگاه است، گفت: در این راستا پروژه‌هایی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان تعریف کرده ایم.