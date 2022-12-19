پویش برف و انار ویژه نوجوانان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی فصل پاییز و نزدیک شدن به اولین یلدای قرن، "پویش برف و انار" با محوریت موضوعی "شب یلدا" به منظور استفاده از ظرفیت فضای مجازی به جهت ترویج این جشن باستانی ایرانی، ویژه تمامی نوجوانان کشور در حال برگزاری است.

همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی فصل پاییز و نزدیک شدن به اولین یلدای قرن، "پویش برف و انار" با محوریت موضوعی "شب یلدا" به منظور استفاده از ظرفیت فضای مجازی به جهت ترویج این جشن باستانی ایرانی، ویژه تمامی نوجوانان کشور در حال برگزاری است.

گفتنی است تمامی نوجوانان از سراسر ایران می‌توانند با به تصویر کشیدن "صحنه‌های همبستگی اجتماعی و حس نوع دوستی مردم نسبت به یکدیگر" و "دور همی‌های خانوادگی"، در دو قالب " فیلم و عکس " و ارسال آثار خود به کانال‌"برف و انار" در سامانه‌های «شاد، بله، ایتا، روبیکا و روبینو» به نشانی @barfoanarدر این پویش شرکت کنند.

هدف از برگزاری این پویش استفاده از ظرفیت فضای مجازی به جهت ترویج این جشن باستانی ایرانی و گسترش فرهنگ نوع دوستی، صله‌رحم و احترام به خانواده، همچنین تحکیم روابط اقشار مختلف ملت ایران با یکدیگر و افزایش همبستگی اجتماعی بین نوجوانان کشور اعلام شده است.

لازم به ذکر است مهلت ارسال آثار تا ۲دی‌ماه بوده و به قید قرعه به بیست نفر از برگزیدگان این پویش نیز هدایای نفیسی اهدا خواهد شد.